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婦人不肯出院近3年 法院判須返還振興醫院病床

2022/3/9 12:49（3/9 13:21 更新）
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陳姓婦人到振興醫院住院接受治療，院方民國108年通知陳婦及家屬辦理出院遭拒，陳婦持續住院至今。（示意圖／圖取自Unsplash圖庫）
陳姓婦人到振興醫院住院接受治療，院方民國108年通知陳婦及家屬辦理出院遭拒，陳婦持續住院至今。（示意圖／圖取自Unsplash圖庫）
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（中央社記者蕭博文台北9日電）陳姓婦人被控到振興醫院住院接受治療，院方民國108年4月通知陳婦及家屬辦理出院遭拒，陳婦持續住院至今。士院認為，雙方醫療契約已終止，判決婦人與兒子返還病床。可上訴。

士林地方法院判決書指出，振興醫院主張，陳姓婦人自民國107年5月24日起住院接受治療，醫師認為已達出院標準，於108年4月間通知陳婦及其兒子辦理出院卻遭拒絕。

振興醫院主張，陳婦身上無任何鼻胃管、尿管，無需依賴醫療設備維生，依目前病況並不適合在醫院做長期照護，醫院已多次通知陳婦及其兒子辦理出院，但陳婦仍無權占有病床，侵害醫院的財產權。

陳婦的兒子抗辯，指稱當初母親急診時曾告知有心臟問題，醫院卻使用讓心跳加速的藥物，進而實施心導管手術，導致母親中風、智商退化、半癱，醫院應負復健及治療責任，且目前母親仍因心律不整接受治療，請求法院駁回醫院請求。

承審法官認為，陳婦病況於107年7月間已獲得控制及改善，生命徵象穩定，僅需口服藥物及復健治療，且有部分自我照顧能力，可入住一般護理之家或長照機構。

法官認為，醫院於108年4月間已通知陳婦及其子辦理出院，2年多後才提起訴訟，已充分給予尋找替代照護方案的時間，雙方醫療契約合法終止，陳婦無權占有病床。

判決指出，陳婦因無行為能力，經法院裁定為受監護宣告之人，並選定陳婦的兒子擔任監護人，陳婦的兒子應執行母親生活、治療養護等職務，因此判決陳婦及其子遷出病床並騰空返還。（編輯：戴光育）1110309

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