更多編輯台推薦新聞：
書摘／羅宋湯是誰家美食？烏克蘭俄羅斯仇怨深 從領土吵到餐桌
國際

書摘／羅宋湯是誰家美食？烏克蘭俄羅斯仇怨深 從領土吵到餐桌

北溪2號天然氣管線是什麼？與烏克蘭危機有何關係？爭議一次看
國際

北溪2號天然氣管線是什麼？與烏克蘭危機有何關係？爭議一次看

香港疫情為何失控？ 患者躺戶外病床吹冷風 醫護以一顧百哭著值班
兩岸

香港疫情為何失控？ 患者躺戶外病床吹冷風 醫護以一顧百哭著值班

基隆捷運路線圖、轉乘方式看這裡 預計2032年通車
生活

基隆捷運路線圖、轉乘方式看這裡 預計2032年通車

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 社會

高雄霖園醫院安排假住院 10年詐千萬健保17人起訴

2022/2/23 14:07
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者洪學廣高雄23日電）高雄霖園醫院涉安排原僅需回診熟識病患住院詐保，院方再持不實資料詐領健保費，10年詐領約2090萬元，病人則詐保約1682萬元；雄檢將員工和病患等17人依醫師法、詐欺等罪起訴。

高雄地檢署起訴指出，高雄林園區霖園醫院59歲吳姓院長自民國100年1月起先後聘雇無合法醫師資格的莊姓、方姓、邱姓、黃姓男子等4人擔任院內醫療秘書，並指示在夜間值班期間為住院病患診療開藥，再持其他醫師職章在醫囑跟病歷上蓋章，藉此向健保署虛報健保住院醫療費用。

此外，吳姓院長還聘雇未具醫事人員資格的李姓女子擔任護理師照顧病患，且李女還執行醫囑給患者口服用藥或點滴，院方再持不實資料向健保署虛報健保住院醫療費用，檢方估算自100年1月到109年11月，共詐領約2090萬元健保費。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

檢方更查出，柯姓、張姓等15名長期因慢性病到醫院看診的病患（部分未成年），原本僅需定期追蹤回診，但卻在院方安排下住院開立不實病歷，這15名無住院必要病患再持不實診斷證明書向友邦人壽、台灣人壽、兆豐產險等14家保險公司申請醫療保險理賠，其中11人共詐保約1682萬元。

起訴指出，檢調單位蒐證搜索後帶回吳姓院長和病患等共17名被告到案，但吳姓院長僅坦承有聘僱無醫師資格人員擔任醫療秘書，否認詐領健保費；莊姓、方姓、邱姓、黃姓男子、李姓女子等5名員工坦承犯行；但11名病患則都否認相關犯行，高雄地檢署偵結認定犯罪事實明確，仍依偽造文書、違反醫師法、詐欺等罪將17人起訴。（編輯：黃世雅）1110223

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族