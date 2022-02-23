高雄霖園醫院安排假住院 10年詐千萬健保17人起訴

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者洪學廣高雄23日電）高雄霖園醫院涉安排原僅需回診熟識病患住院詐保，院方再持不實資料詐領健保費，10年詐領約2090萬元，病人則詐保約1682萬元；雄檢將員工和病患等17人依醫師法、詐欺等罪起訴。

高雄地檢署起訴指出，高雄林園區霖園醫院59歲吳姓院長自民國100年1月起先後聘雇無合法醫師資格的莊姓、方姓、邱姓、黃姓男子等4人擔任院內醫療秘書，並指示在夜間值班期間為住院病患診療開藥，再持其他醫師職章在醫囑跟病歷上蓋章，藉此向健保署虛報健保住院醫療費用。

此外，吳姓院長還聘雇未具醫事人員資格的李姓女子擔任護理師照顧病患，且李女還執行醫囑給患者口服用藥或點滴，院方再持不實資料向健保署虛報健保住院醫療費用，檢方估算自100年1月到109年11月，共詐領約2090萬元健保費。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

檢方更查出，柯姓、張姓等15名長期因慢性病到醫院看診的病患（部分未成年），原本僅需定期追蹤回診，但卻在院方安排下住院開立不實病歷，這15名無住院必要病患再持不實診斷證明書向友邦人壽、台灣人壽、兆豐產險等14家保險公司申請醫療保險理賠，其中11人共詐保約1682萬元。

起訴指出，檢調單位蒐證搜索後帶回吳姓院長和病患等共17名被告到案，但吳姓院長僅坦承有聘僱無醫師資格人員擔任醫療秘書，否認詐領健保費；莊姓、方姓、邱姓、黃姓男子、李姓女子等5名員工坦承犯行；但11名病患則都否認相關犯行，高雄地檢署偵結認定犯罪事實明確，仍依偽造文書、違反醫師法、詐欺等罪將17人起訴。（編輯：黃世雅）1110223