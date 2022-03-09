住家栽種逾180株大麻 男子稱自用仍遭起訴

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（中央社記者王朝鈺基隆9日電）陳姓男子在基隆住處以室內盆栽光照方式栽種大麻種子，再採收枝葉製成菸草吸食，陳男遭警方查獲時辯稱只供自己施用，查扣188株中有183株具大麻特徵，檢方今天偵結起訴陳男。

基隆地檢書起訴書指出，陳男於民國108年10月10日向綽號「文哥」的友人購買大麻，並從中取出大麻種子後，自110年1月起在基隆市七堵區福一街住處內，以室內盆栽光照方式栽種大麻種子，等到大麻種子發芽長出枝葉及花後採收並以除濕機乾燥，再製成菸草及菸花捲吸食。

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基隆市警察局第三分局去年12月20日下午4時許前往搜索，當場查扣大麻植株188株，其中183株經檢視葉片外觀具有大麻特徵，抽驗後確認含有大麻成分，現場另查扣13包菸草、定時器、棚架、生長燈、酸鹼調節液、PH檢測器等證物。

陳男在警詢和檢方偵訊時坦承向「文哥」購買大麻，但是為了供自己施用，並從中取得大麻種子栽種大麻，檢方偵查後，今天依毒品危害防制條例起訴陳男。（編輯：李錫璋）1110309