防不法選舉資金藉虛擬貨幣掩護 蔡清祥令提前部署

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者蕭博文台北9日電）調查局今天於法務部報告國家金融情報中心業務，部長蔡清祥肯定調查局追查不法資金流向的貢獻，也提醒檢調應注意年底選舉是否會有以虛擬貨幣掩護不法資金情事，提前規劃部署。

法務部今天下午舉行媒體茶敘，由調查局洗錢防制處報告國家金融情報中心業務。

調查官林可凡表示，國家金融情報中心（FIU）擔任受理、分析及分送國內外金融情資的角色，重點工作包括協查逃漏稅、查扣不法所得、專案資金清查、金融制裁、國際合作、打擊虛擬資產犯罪等。

林可凡指出，調查局FIU從金融情資中發掘重大詐貸、背信、違反銀行法及證券交易法等案件，並針對太魯閣出軌等案件展開專案資金清查，另自民國110年1月1日至111年2月28日，協助國稅機關查處逃漏稅超過新台幣22億元。

林可凡說，調查局FIU定期將聯合國、歐盟及美國財政部海外資產控制辦公室（OFAC）發布的金融制裁名單，主動公告於調查局全球資訊網；針對俄羅斯入侵烏克蘭戰事，即配合政府政策加入制裁俄羅斯，於網站公告歐盟及OFAC制裁名單，供金融機構等相關單位比對，以適時申報可疑交易、大額交易。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

林可凡最後提到，利用虛擬資產洗錢是近年新興犯罪趨勢，是目前各國FIU重點觀察的高風險犯罪類型之一，調查局擔任台灣FIU角色，將持續引進國外相關防制洗錢及打擊資恐指引、法律規範及執法案例，以提供相關權責機關參考。

蔡清祥聽取報告後肯定調查局清查不法資金流向等貢獻，並提醒檢察、調查機關應體認趨勢，注意年底選舉是否會出現不法資金透過虛擬貨幣流動等情事，並提早規劃部署。（編輯：張銘坤）1110309