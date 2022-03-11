北市警：違規超速增 加強取締易肇事路段

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（中央社記者劉建邦台北11日電）台北市交通大隊今天表示，去年疫情期間，因車流減少，常有車輛超速狀況，包含環河北路3段等違規超速件數都增加，將針對容易肇事路段，透過固定測速桿等設備加強取締。

台北市警察局交通大隊發布新聞資料指出，統計去年取締違規超速總件數，共48萬8272件，與民國109年相比增加2萬6227件，研判是因COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情期間，因道路車流量減少，讓駕駛常有違規超速狀況。

警方表示，去年取締違規超速路段件數最多，包含環河北路3段、葫蘆街口共3萬1971件，水源快速道路件數有2萬7971件，仰德大道2段（下山方向）2萬5557件，研判駕駛超速原因有路面筆直及寬闊、位於下山方向等。

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警方指出，針對容易肇事及超速路段，將透過固定測速桿及移動式測速照相設備加強執法，經統計，去年因超速發生交通事故共3922件，較109年少141件，去年5月至7月因超速引發交通事故有753件，比109年少237件，透過加強執法才能有效防制駕駛超速，減少發生交通事故。

警方表示，測速執法是為降低交通事故發生及嚴重性，呼籲駕駛應依速限行駛，隨時注意速度，遇突發狀況，才有充足時間反應，確保自身與他人行車安全。（編輯：方沛清）1110311