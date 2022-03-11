假冒直播主稱商品得標詐騙百人 男子遭逮送辦

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（中央社記者劉建邦台北11日電）饒姓男子假冒網拍直播主的工作人員，私設直播主名稱社群帳號，向購買商品網友傳訊息，以得標等為由，誆騙被害人提供信用卡資料盜刷，共100人受害，刑事局逮人送辦。

刑事局今天召開記者會，偵九大隊副大隊長紀延熹說，日前接獲多起報案，有購買網路直播拍賣商品的民眾遭詐騙，信用卡被盜刷，經查34歲饒姓男子涉重嫌，組專案小組查緝。

警方查出，有前科的饒姓男子發現社群網站拍賣直播有利可圖，趁知名直播主在直播兜售商品時，觀察有無網友留言下標，再假扮直播主小編及工作人員，私下傳訊息給網友，並以得標或中獎為由，要求提供信用卡資訊。

警方說，因饒姓男子設置社群帳號是假冒直播主名稱，許多被害人誤認是小編或工作人員，未進一步查證，把信用卡資訊及簡訊驗證碼提供給饒男，饒男取得被害人資料後，再盜刷物品或買遊戲點數換現金牟利。

警方查出，饒姓男子犯案地點是在居住地，犯案時間從去年2月至11月止，共100人受騙，總詐騙金額超過新台幣600萬元，最高財損金額為40萬元。

刑事局掌握線索，鎖定饒姓男子居住在新北市，日前見時機成熟，前往逮人，搜出手機、銀行存摺等物。警詢後依詐欺罪嫌把饒男移送新北地檢署偵辦，檢方羈押獲准。

刑事局呼籲，網路購物應選擇信譽良好交易平台及賣家，交付個人金融資訊時，要小心查證及防範，有疑問可打165反詐騙專線諮詢。（編輯：方沛清）1110311