彰基大樓擋泥牆坍塌工人活埋命危 縣府勒令停工

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彰化縣消防局表示，彰基七期醫療大樓工地11日中午發生工安意外；消防隊員到場發現，醫療大樓地下室工地擋泥牆意外坍塌，操作怪手的46歲施姓男子遭活埋，救出時已無氣息，送緊急搶救中。（翻攝照片）中央社記者吳哲豪傳真 111年3月11日

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（中央社記者吳哲豪彰化11日電）彰基醫院七期醫療大樓工程擋泥牆今天坍塌，活埋操作怪手的施姓工人，救出時已無生命跡象，送彰基醫院急救，裝葉克膜後施男恢復心跳，轉加護病房。縣府已勒令停工。

彰化縣消防局今天上午11時14分接獲報案指稱，彰基七期醫療大樓工地發生工安意外；消防隊員到場後發現，醫療大樓地下室工地擋泥牆突然坍塌，操作怪手的46歲施男遭活埋，消防隊員及其他工人合力將塌陷的水泥牆搬開，救出施男。

彰縣消防局彰化消防分隊小隊長林明宏下午接受媒體聯訪時說，坍塌的水泥牆壓住怪手與施男，消防隊員約花20分鐘才將施男救出，但已無呼吸心跳，消防隊員趕緊將施男送往彰基急救。

彰基急診室醫師倪渟淵指出，他們幫施男安裝葉克膜後已恢復心跳，初步發現施男頭部、軀幹有壓砸傷，懷疑他雙側肋骨骨折，左側可能有血胸，已轉送加護病房搶救，施男仍未脫離險境。

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彰縣府建設處長湯國榮接受中央社記者訪問時說，第一時間已要求工地停工，要求營造公司提供事故分析和安全鑑定書，工地須經專家審核確定安全無虞，才准復工；至於負責施工的營造公司無人接聽電話。

彰化基督教醫院斥資新台幣48億元，興建地上8樓地下6樓的七期醫療大樓，2019年10月動工，工期預計4年半，大樓將設質子中心治療癌症患者，而大樓工程2020年也曾發生工地坍塌意外，縣府當時要求停工，確定安全無虞後才核准復工。（編輯：卞金峰）1110311