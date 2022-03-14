法務部尊重劍青檢改呼籲 尋共識推一二審輪調制

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（中央社記者劉世怡台北14日電）劍青檢改今天籲請法務部堅定一二審輪調制，勿走回擴編「萬年二審」回頭路。法務部表示尊重，將會持續蒐集檢察官及外界意見尋求共識，推動輪調制度。

法務部官員指出，明天下午將召集研議人事改革會議，讓新制下升任二審檢察官「三專生」及「二專生」到會說明表達意見，後續研擬找專家、學者等再開會討論。

官員表示，就檢察官改革團體劍青檢改今天提出有關「是否建立二審實缺之遴選機制」議題，認為此為一些檢察官建議，法務部予以尊重。

法務部指出，秉持開放態度，進一步傾聽各界聲音，也會持續蒐集檢察官及外界意見，積極尋求共識，繼續穩健推動讓一二審輪調制度，促進檢察人事經驗傳承及交流。

此外，法務部長蔡清祥2月底曾指出，就檢察官一、二審輪調制度部分，針對「三專生」原制度規劃「第三次」上二審有實缺機會，將研議朝「第二次」上二審，即有實缺機會來規劃，以兼顧二審業務的順利推動。

明天下午法務部研議人事改革會議，也會就上述議題討論。

法務部官員說，一審檢察官、主任檢察官升任二審檢察官途徑包括輪調缺、調辦事；其中，輪調缺即俗稱的「三專生」，職缺在二審，3年後回任一審檢察官；調二審辦事即俗稱的「二專生」，職缺在原地檢署，2年後回任。

檢察官改革團體劍青檢改今天指出，法務部召集研議人事改革會議，其中有「是否建立二審實缺之遴選機制」議案，籲請法務部堅定一二審輪調制，勿走回擴編「萬年二審」回頭路。

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劍青檢改表示，2017年司改國是會議決議「一二審輪調歷練」，獲超過全國檢察官員額半數、近800名檢察官連署支持，且經法務部採納執行，旨在革除「萬年二審」。

不料，新制甫實施4年，第1批「新二審」回任未久，法務部竟已開始研議「是否建立二審實缺之遴選機制」。改制前，原（舊）二審檢察官是不受新輪調制度影響，可永遠留任二審，劍青檢改稱之為「萬年二審」。（編輯：戴光育）1110314