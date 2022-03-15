涉內線交易 新光金前資深副總徐順鋆20萬交保
2022/3/15 21:47（3/15 22:10 更新）
新光金前發言人暨資深副總徐順鋆涉嫌內線交易，調查局15日兵分5路搜索，檢察官複訊後，諭令徐順鋆20萬元交保。（中央社檔案照片）
（中央社記者林長順台北15日電）新光金前發言人暨資深副總經理徐順鋆涉嫌內線交易，北檢今天指揮調查局新北市調處兵分5路搜索，並約談徐順鋆等6人到案。檢察官複訊後，諭令徐順鋆20萬元交保。
新光金控於民國107年4月間宣布換股合併元富證券，以雙方前一日收盤價計算，此次新光金收購價大約是溢價18.8%，新光金相當於斥資新台幣130億元合併元富證。
檢調獲報，新光金前發言人暨資深副總經理徐順鋆等人於107年間得知公司重大消息後，涉嫌於禁止交易期間內線交易。檢調初估，交易金額約100多萬元。
台北地檢署今天指揮調查局新北市調查處兵分5路搜索，並約談徐順鋆、現任副總經理李超儒、經理楊延德等6人到案。檢察官複訊後，諭令徐順鋆20萬元交保，李超儒30萬元交保，楊延德10萬元交保。
新光金指出，目前在檢調調查期間，因偵查不公開原則，公司也就不予回應；但強調此案對公司營運沒有影響。（編輯：李錫璋）1110315
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