台南法拉利失控卡分隔島 車上2人幸無礙

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一輛由張姓男子駕駛的紅色法拉利跑車16日下午行經台南市安平區民權路與安北路口彎道時，失控撞上中央分隔島，車上2人無大礙。（讀者提供）中央社記者楊思瑞台南傳真 111年3月16日

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（中央社記者楊思瑞台南16日電）1輛由張姓男子駕駛的紅色法拉利跑車今天下午行經台南市安平區民權路與安北路口彎道時，失控撞上分隔島路樹後卡在分隔島上，車上2人無大礙，肇事原因由警方釐清中。

事故發生於下午1時許，有附近民眾指出，這輛紅色法拉利跑車行經民權路轉安北路的彎道時突然失控，一聲巨響後只見車頭撞上中央分隔島路樹，車子卡在中央分隔島上，車頭幾乎全毀。事故發生不久後就有民眾拍下事故照片並上傳社群網站，引發不少網友議論。

台南市安平消防分隊接獲民眾報案後前往現場處理，發現1名女子左臉頰受傷，送醫治療沒有生命危險。

負責處理事故的台南市政府警察局第四分局員警指出，車輛駕駛人張姓男子酒側值為0，女性乘客輕傷送醫，將調閱相關監視器畫面了解是否有超速或違規等情形，以釐清事故原因。（編輯：張芷瑄）1110316