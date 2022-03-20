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火鍋店槍響查獲3把槍 陳其邁：治安零容忍

2022/3/20 18:03（3/20 19:06 更新）
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高雄市長陳其邁（左）20日到高雄市立美術館出席「2022高雄獎」頒獎典禮，受訪時被問及19日槍擊案，他表示，對槍擊案零容忍，感謝警察努力維持治安。中央社記者曾以寧攝 111年3月20日
高雄市長陳其邁（左）20日到高雄市立美術館出席「2022高雄獎」頒獎典禮，受訪時被問及19日槍擊案，他表示，對槍擊案零容忍，感謝警察努力維持治安。中央社記者曾以寧攝 111年3月20日
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（中央社記者曾以寧高雄20日電）高雄昨晚傳槍響，警方今天凌晨緝捕嫌犯歸案並查獲3把手槍。市長陳其邁表示，近年高雄槍擊案件數量減少，昨晚是今年第一起，對槍擊案零容忍，感謝警察努力維持治安。

陳其邁今天到高雄市立美術館出席「2022高雄獎」頒獎典禮接受媒體聯訪被問及此事表示，前年高雄市槍擊案有13件，是六都最高；到去年降到6件為六都第2低，今年六都則是新北市有4件，其他4都各有1件，高雄則是在昨天發生今年第1起槍擊案件，且警方在4小時內立刻破案、逮到凶手。

陳其邁說，對槍擊案是零容忍，絕對會追查到底、嚴懲歹徒。他也給予警察同仁鼓勵表示，在治安工作上非常辛苦，在重大刑案、暴力犯罪、槍擊案都非常努力，要表示感謝。

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對於槍擊案，高雄市國民黨籍議員李雅靜今天在臉書發文表示，「人行道騎機車，市長暴怒，吃火鍋吃到飛來慶記，市長應該要暴走了吧！」並質疑「在高雄難道掏槍跟掏手機一樣簡單嗎？」

高雄38歲黃姓男子昨晚在連鎖火鍋店與親友聚餐時，遭許男連開數槍，造成黃男右手臂、右胸2處受傷。警方循線追查，今天凌晨在大寮區逮捕41歲許姓嫌犯，並起獲改造手槍3把、子彈38發，初步了解動機是車輛買賣生意投資引爆糾紛。（編輯：黃世雅）1110320

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