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混凝土預拌車摔落南橫山谷 駕駛救出受傷送醫

2022/3/21 16:40（3/21 17:31 更新）
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（中央社記者李先鳳台東縣21日電）南橫公路東段摩天路段，今天中午一輛混凝土預拌車摔落約25公尺深山谷，警消獲報後將駕駛救出，肋骨及四肢擦傷、意識清醒，送醫治療；事故發生原因關山警察分局調查釐清。

警方表示，中午12時22分接獲民眾報案指，省道台20線161.3公里處有車輛摔落山谷。利稻派出所長高正吉與警員嘪慶霖、李忠謀隨即趕往現場，抵達事故地點並未看到事故車輛。

員警察看道路上有掉落物，且路邊護欄有刮擦及凹陷痕跡，於是沿斜坡搜尋，見斜坡上的樹木及雜草有遭壓斷及撞擊痕跡，研判車輛已翻落山谷。

隨即通報交通小隊、消防隊及救難人員到場協助，搜救人員最後在斜坡上發現已嚴重變形的混凝土預拌車體，並在離車約數公尺處，發現41歲陳姓駕駛倒臥在雜草樹木下。

警消以擔架固定後，用繩索將陳男拉至路邊，初步檢傷，肋骨及四肢有擦傷，無生命危險，由救護車送醫治療。

關山警察分局表示，省道台20線大部分路段蜿蜒、路幅又小，且山區天候變化較大，常有降雨及大霧，行經此處駕車務必小心慢行，切勿酒後駕車，並繫上安全帶，注意行車安全。（編輯：黃世雅）1110321

南橫公路東段摩天路段21日中午一輛混凝土預拌車摔落約25公尺深山谷，警消獲報後將駕駛救出，初步檢傷，肋骨及四肢擦傷、意識清醒，送醫治療。（台東縣消防局提供）中央社記者李先鳳傳真 111年3月21日
南橫公路東段摩天路段21日中午一輛混凝土預拌車摔落約25公尺深山谷，警消獲報後將駕駛救出，初步檢傷，肋骨及四肢擦傷、意識清醒，送醫治療。（台東縣消防局提供）中央社記者李先鳳傳真 111年3月21日
南橫公路東段摩天路段21日中午一輛混凝土預拌車摔落約25公尺深山谷，41歲陳姓駕駛倒臥在雜草樹木下，警消獲報立即到場救援。（台東縣警察局提供）中央社記者李先鳳傳真 111年3月21日
南橫公路東段摩天路段21日中午一輛混凝土預拌車摔落約25公尺深山谷，41歲陳姓駕駛倒臥在雜草樹木下，警消獲報立即到場救援。（台東縣警察局提供）中央社記者李先鳳傳真 111年3月21日
南橫公路東段摩天路段21日中午一輛混凝土預拌車摔落約25公尺深山谷，警消獲報立即到場救援，發現路邊護欄有刮擦及凹陷痕跡。（台東縣警察局提供）中央社記者李先鳳傳真 111年3月21日
南橫公路東段摩天路段21日中午一輛混凝土預拌車摔落約25公尺深山谷，警消獲報立即到場救援，發現路邊護欄有刮擦及凹陷痕跡。（台東縣警察局提供）中央社記者李先鳳傳真 111年3月21日
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