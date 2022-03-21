男子溯十文溪攀爬瀑布摔傷 直升機吊掛下山送醫

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（中央社記者趙麗妍台中21日電）31歲管姓男子20日到台中市和平區馬崙山十文溪溯溪，當攀爬瀑布時不慎摔落受傷，空勤直升機曾前往救援但因天黑無功折返，今天再度出勤成功將管男吊掛下山，送醫救治。

台中市消防局今天發布訊息表示，20日中午接獲民眾報案，指稱和平區馬崙山登山口往十文溪方向，1個5人溯溪團的管姓男團員跌倒受傷無法行走。獲報後，立即派遣谷關及和平分隊分3梯次計12人、麗陽工作站出動2人協助支援，共計14人前往搜救。

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搜救人員昨天下午接觸到傷者，但因現場地形狹窄陡峭難以搬運，申請直升機執行吊掛。另為利於現場救災人員掌握傷者身體狀況，消防局緊急救護指導醫生也與現場指揮官透過視訊確認傷者暫無生命危險。

空勤直升機昨天曾前往救援，但因天黑無功折返。直升機今天再度出動，上午成功執行吊掛任務，中午載運降落東勢河濱公園後，傷者轉送往東勢農民醫院就醫。（編輯：戴光育）1110321