讓墾丁台灣祭沒有毒品只有音樂 恆春警逮1藥頭

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（中央社記者郭芷瑄屏東縣22日電）由屏東縣政府舉辦的「台灣祭」將於4月1日至3日在墾丁大灣遊憩區舉行，為打造「只有音樂、沒有毒品、沒有暴力」的活動環境，警方展開治安淨化，查獲1名藥頭。

墾丁春天音樂季自從「春浪音樂節」、「春天吶喊」業者陸續撤出後，由飯店業者等舉辦的音樂活動撐了幾年，但人潮不如往年盛況，約3年前紛停辦，縣府於是在大灣舉辦大型音樂活動，邀請知名歌手及獨立樂團演出，每年吸引數千歌迷，逐漸形成音樂氛圍，並在去年定名「台灣祭」。

屏東縣政府傳播暨國際事務處日前已在臉書（Facebook）公布，4月1日至3日的「台灣祭」將有4大舞台，搖滾、嘻哈、電音等各種音樂風格，有百組樂團演出，有張震嶽、玖壹壹、滅火器、美秀集團等歌手及團隊演出。

目前，清明連假期間，墾丁地區的飯店、民宿訂房率已達8成。

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恆春警分局長林明波透過新聞稿表示，為打造台灣祭「只有音樂、沒有毒品、沒有暴力」的活動環境，恆春警分局在「台灣祭」期前辦理多項治安措施，除召集轄內飯店、民宿及KTV業者舉辦「反毒暨防制聚眾鬥毆座談會」外，更結合縣府主管機關針對轄內8大行業進行聯合稽查。

林明波表示，警方持續加強查緝轄內各類不法行為，防堵任何不法情事發生，全力守護恆春半島優質旅遊環境，18日查獲的吳姓藥頭，住恆春鎮，有多項毒品前科，警方跟監蒐證多時，18日攻堅當場查獲販賣二級毒品，全案警訊後，依違反毒品危害防制條例移送偵辦。（編輯：陳仁華）1110322