張靜裝監視器涉偷拍 檢籲受害者與地檢署聯絡

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（中央社記者盧太城台東縣22日電）台東地檢署偵辦知名律師張靜在髮廊裝設監視器涉偷拍案，呼籲近半年曾前往台東市綠絲美容美體沙龍按摩民眾，主動與台東地檢署聯絡，主張本身相關權益。

台東地檢署昨日搜索張靜的律師事務所以及女友的髮廊，並向法院聲請羈押，不過因拘提程序和傳喚被告的資料載明不完備，遭法院以程序有疑義駁回聲押。

張靜釋回後接受媒體訪問表示，當初將房子租給女友經營髮廊，擔心有人會謠稱經營的是黑店，因此裝設監視器自保，以及萬一有客戶稱遭按摩的人性侵、性騷擾，就需要調帶子看真相，所以請保全裝設監視器，這是自保、防盜，並沒有偷拍。

台東地檢署主任檢察官謝長夏接受中央社記者訪問表示，此案是地檢署檢察官羅佾德受理偵辦另一案件時，發現黃姓被告及張姓辯護人，所提出監視器翻拍照片（其中有被害人私密內容）疑似未經被害人同意於按摩及更衣過程偷拍取得。

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謝長夏表示，檢警過濾影片尚有其他受害女子，但因扣案的監視錄影畫面檔案龐大，不易解析，呼籲於近半年內曾前往綠絲美容美體沙龍的民眾，主動與地檢署為民服務中心聯繫，協助地檢署釐清案情，並主張自己相關權益。

由於張靜是媒體人彭文正質疑總統蔡英文博士學歷、論文案的辯護律師，他向媒體表示因此遭「查水錶」、政治追殺。謝長夏表示，張姓被告於接受詢問或訊問前，自行對外所稱本案是政治迫害或查水錶云云，顯是個人過度聯想，與事實全然不符。（編輯：謝雅竹）1110322