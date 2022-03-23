輔大校長江漢聲涉違法挪校產 準備庭上否認犯案

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（中央社記者沈佩瑤新北23日電）私立輔仁大學校長江漢聲等3人涉違法挪用校產，新北地檢署依背信等罪嫌起訴。一審的新北地方法院今天開準備庭，3人均親自出庭並否認犯罪，將移由裁判庭審理。

新北地方法院今天下午開準備庭，江漢聲當庭指出，「輔大診所就是輔大的，這是不容否認的事實」，輔大診所的組織型態是在前校長黎建球任內，根據董事會決議而採行，輔大診所的資金運用都是配合輔大董事會決議，「輔大並沒有圖利輔大診所」。

另涉案遭起訴的輔大醫學院前洪姓行政副院長、前輔大醫籌處醫療事務組林姓組長也到庭，都否認犯案。審判長裁定，將案件移由裁判庭審理。

根據新北地檢署起訴書指出，輔仁大學成立輔仁診所，為輔大附設醫院預做準備，但因礙於法規，輔大診所管理委員會在民國96年間開會決議，建議將屬性變更為「輔大附設診所」，以此符合校方附屬機構編制規定。

檢方調查，江漢聲未依決議辦理，反找詹姓醫師以私人名義開業，並在96年至98年間多次以學習活動等名義，向輔大請款、挪用借給輔大診所，共借得新台幣400萬元。

檢方調查，自104年起，輔大診所陸續遭國稅局追稅，加上也被輔大追討借款，輔大診所資金使用上捉襟見肘。

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起訴書表示，為解決資金問題，江漢聲涉嫌與負責診所行政管理業務的前輔大附設醫院醫院籌備處醫療事務組林姓組長、輔大醫學院前洪姓行政副院長合作，巧立名目以勞務合約方式請款，把勞務委託案外包給輔大診所，幫助輔大診所取得250萬元不法利益。

檢方調查，這筆250萬元款項，除用於支付醫師薪資及醫院相關支出外，也將其中90萬元，用以償還積欠輔大的剩餘款項。偵辦時，江漢聲等人均否認犯行，檢方不採信，依背信等罪嫌起訴江漢聲等3人。（編輯：戴光育）1110323