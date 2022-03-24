涉偷拍按摩客人 律師張靜遭提起公訴

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台東地檢署偵辦律師張靜涉偷拍案，24日依妨害秘密罪和違反個人資料保護法提起公訴，主任檢察官謝長夏（圖）表示，由於被害人全裸和裸露私處影像有散播危險，檢察官除繼續偵辦外，也建請承審法官適時、適當將被告強制處分。中央社記者盧太城台東攝 111年3月24日

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（中央社記者盧太城台東縣24日電）台東地檢署偵辦名律師張靜涉嫌偷拍案，有5名被害人提告訴，今天依妨害秘密罪和違反個人資料保護法提起公訴；同時要求法院審酌影片有散播危險，予以張靜強制處分。

台東地檢署偵辦張靜涉嫌偷拍案，21日發動搜索和拘提張靜及其黃姓女友人，並以有串證和勾串之虞向法院聲押，但因拘提程序有疑義法院裁定駁回。

台東地檢署雖然在昨天將駁回聲押向高等法院花蓮分院提起抗告，不過今天火速提起公訴。

台東地檢署主任檢察官謝長夏說明案情，張姓與黃姓為男女朋友，分別是台東市「綠絲美髮美體沙龍」店負責人及服務人員。自民國105年11月10日，由張姓被告與某保全公司簽訂監視器買賣契約，買斷該保全公司銷售之監視器設備及監視器主機儲存影片檔案設備。

因張姓被告認原設備儲存硬碟容量不足，又另行加購大容量儲存影片硬碟，儲存期間約可長達半年。張姓被告指示保全人員在按摩房間（亦為顧客更衣處）的天花板，架設監視錄影、錄音設備，並刻意將其中一顆鏡頭朝向按摩店內按摩床，以攝入所有來店按摩顧客全裸更衣及裸露隱私部位的全部過程。

另外，保全公司工程師，並依張姓及黃姓被告2人指示，每半年一次，將特定日期的偷拍影片檔案拷貝，存入隨身碟後，持至張姓被告經營之律師事務所，交予事務所的行政助理。

謝長夏表示，偷拍時間長達5年以上，迄偵查終結有5名被害人提出告訴。其中1被害人前往按摩店10餘次，遭偷拍的全裸影像，留於查扣之監視器主機。

謝長夏表示，部分轉存檔案流向不明，偷拍後拷貝交予律師事務所影像檔部分未查獲，張、黃2人不願交代流向，因此被害人全裸和裸露私處影像有散播危險，檢察官除繼續偵辦外，也建請承審法官適時、適當將張姓、黃姓被告強制處分。

謝長夏也再次呼籲，此案涉及偷拍時間逾5年，有前往消費按摩的被害人，主動與地檢署為民服務中心聯繫，協助地檢署釐清案情，並主張相關權益。

張靜今天到台北地方法院，遞狀自訴台東地檢署主任檢察官謝長夏涉嫌加重誹謗、偽造文書罪。

同時也委託律師到台東地方法院提出刑事自訴，控告承辦此案的東檢主任檢察官陳筱茜、檢察官羅佾德涉嫌違法搜索、妨害電腦使用、公務員洩密、妨害秘密等罪，另控羅佾德涉嫌偽造文書等罪。

張靜表示，自己根本不是沙龍實際經營者，監視器又是委託新光保全裝設，由新光保全控制拍攝畫面，他不可能以監視器偷拍，竟遭謝長夏發布新聞稿徵求「被害人」，言論顯非事實，謝長夏涉嫌加重誹謗罪。

對於張靜的指控，謝長夏強調一切依法執行傳票、拘提程序。

張靜訴訟專長是偵辦案件的「程序正義」，106年獲邀參加司法改革國是會議委員，不滿司法院研擬人民參審制度，忽視他提出的陪審制度意見退出司改國是會議總結會議，目前是彭文正質疑總統蔡英文，博士學歷、論文案辯護律師，近幾年移居台東，捲入偷拍風波引起司法界關注。（編輯：黃世雅）1110324