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律師張靜被控偷拍案 花蓮高分檢釐清辦案爭議

2022/3/25 12:43
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（中央社記者蕭博文台北25日電）台東地檢署偵辦律師張靜被控偷拍案引發議論，法務部日前責成台灣高等檢察署了解狀況，高檢署花蓮檢察分署23日為此已指派檢察官向東檢調取相關卷證釐清始末。

全案起於，台東地檢署偵辦張靜涉嫌裝設隱藏式監視器偷拍案，21日指揮警方搜索張靜律師事務所和女友經營的綠絲美容美體沙龍店，訊後聲押張靜，但遭法院駁回；東檢昨天偵查終結，依妨害秘密罪和違反個人資料保護法起訴張靜。

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案件偵辦期間，民間司法改革基金會表示，本案檢察官傳喚、拘提、聲押程序不合法，應追究檢察官責任，並要求法務部長蔡清祥公開道歉；張靜昨天則遞狀自訴台東地檢署主任檢察官謝長夏涉嫌加重誹謗、偽造文書。

由於檢察官辦案程序引發討論，法務部第一時間即責成高檢署了解狀況，高檢署則請負責督導台東地檢署的花蓮高分檢派人調查，釐清是否有無外界所指違法搜索等爭議。（編輯：方沛清）1110325

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