前調查官盜賣毒品證物 竹聯幫共犯列外逃通緝犯

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幫派分子楊正祥（圖）涉嫌勾結調查局航基站前組長徐宿良侵占毒品，桃園地檢署110年起訴徐宿良等人，並對楊正祥發布通緝，調查局日前也將楊正祥列為外逃通緝犯。（取自調查局網站）中央社記者蕭博文傳真 111年3月30日

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（中央社記者蕭博文台北30日電）幫派分子楊正祥涉嫌勾結調查局航基站前組長徐宿良侵占毒品，桃園地檢署去年起訴徐宿良等人，並對楊正祥發布通緝。調查局日前也將楊正祥列為外逃通緝犯，加強查緝。

桃檢偵辦調查局航業處基隆站遺失安非他命6.5公斤案，發現時任航基站組長徐宿良勾結黑道、侵占扣案毒品販賣，獲利超過新台幣1.6億元，去年7月間起訴徐宿良等9人，案由桃園地方法院審理中。

起訴指出，徐宿良於民國101年11月間透過線民即竹聯幫成員楊正祥得知將有一粒眠欲出口至馬來西亞，2人計畫讓毒品出口後，再透過國際合作通知馬來西亞方面查緝，但因財政部關務署基隆關不同意而作罷。

徐宿良改以接獲密報方式，在基隆關六堵分關起出98萬220顆一粒眠，隨後以氯化鈉調包當中的3萬顆一粒眠交給楊正祥對外販賣。

2人此後又多次合作，且將目標轉向第3級毒品愷他命，在104年6月間、105年2月間，徐宿良在航基站所保管的扣案愷他命被調查局鑑定完畢後，以氯化鈉調包其中92公斤、142公斤多，交給楊正祥對外販賣。

由於楊正祥105年間因案在中國大陸被捕服刑而未到案，桃園地檢署將楊正祥所涉情節另案偵辦，並發布通緝。（編輯：方沛清）1110330