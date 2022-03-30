綠鬣蜥過馬路釀追撞車禍2傷 高雄警通報帶回

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高雄市鳳山區28日發生一起機車擦撞車禍，吳姓女騎士行經五甲一路時突然發現綠鬣蜥出現在道路上，為閃避緊急煞車，導致後方機車追撞。員警發現被壓到的綠鬣蜥打算逃跑，趕緊罩住通報動保處帶回。（鳳山警分局提供）中央社記者洪學廣傳真 111年3月30日

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（中央社記者洪學廣高雄30日電）高雄鳳山區28日發生一起機車擦撞車禍，受傷吳姓女騎士向警方供稱突然看到路上有隻綠鬣蜥，為閃避才急煞車禍。員警發現被壓到的綠鬣蜥打算逃跑，趕緊罩住通報動保處帶回。

高雄市政府警察局鳳山分局今天發布新聞稿指出，新甲派出所28日下午1時許接獲報案，原以為只是普通擦撞車禍，經詢問才發現，27歲吳女行經五甲一路時突然發現綠鬣蜥出現在道路上，為閃避緊急煞車，導致後方50歲陳姓女騎士追撞。

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巡邏員警原以為被陳女機車壓到的綠鬢蜥已喪生，準備移開車輛時，綠鬣蜥卻忽然扭動身軀，起身準備跑走。員警見狀立刻用一旁的塑膠籃與在場民眾合力罩住，通報市府動保處人員帶回處理，這場綠鬣蜥驚魂記才終於告一段落。至於交通責任仍送交通警察大隊車禍鑑定。

鳳山分局表示，經員警詢問附近和在場民眾，未發現飼主，因此已先由動保處人員帶回。至於2名騎士經檢視均受輕微輕傷，無大礙。（編輯：郭諭儒）1110330