韓國瑜抱嬰兒惹議 三立記者等4人挨告均不起訴

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（中央社記者林長順台北1日電）前國民黨總統候選人韓國瑜不滿三立新聞報導指控他抱嬰兒未經父母同意，提告三立記者、製作人、副總經理、審稿人員違反總統副總統選罷法等罪。北檢今天將4人不起訴處分。

韓國瑜於民國108年12月22日出席新北市「寶貝爬行比賽」頒獎典禮時，抱起得獎嬰兒，引起外界爭議。

韓國瑜提告指出，三立新聞程姓記者於同年12月23日在記者會向韓國瑜競選辦公室總發言人王淺秋提問時，指韓國瑜「並沒有經過爸爸媽媽同意，就把得獎嬰兒抱走了」等語。

韓國瑜提告表示，三立新聞部門於同年12月23日上午製作標題為「韓國瑜抱嬰孩害大哭他們氣炸放過那孩子」的新聞，並搭配「嬰兒母親憤怒完全未被告知」等文字，在當天中午的午間新聞播放。網站上也有相關新聞。

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韓國瑜認為，三立新聞部門李姓副總經理、莊姓節目製作人、邱姓審稿人員、程姓記者指涉他未經得獎嬰兒父母同意擅自抱起嬰兒的不實事項，控告4人涉嫌刑法加重誹謗罪及違反總統副總統選舉罷免法意圖使人不當選。

台北地檢署偵辦後發現，三立新聞報導，網路已有相關訊息，在確認韓國瑜並不是未經得獎嬰兒母親同意抱起嬰兒後，立即發布平衡報導，4人主觀上沒有損害韓國瑜名譽或意圖使人不當選犯意，予不起訴處分。（編輯：李錫璋）1110401