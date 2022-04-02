大數據建功 小港警破獲改造槍械案

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張姓男子涉嫌改造槍械牟利，高雄市小港警分局日前在苗栗縣竹南鎮將他逮捕，起出衝鋒槍等1長、1短2把改造槍械，訊後依槍砲罪嫌法辦。（小港警分局提供）中央社記者李卉婷傳真 111年4月2日

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（中央社記者李卉婷、曾以寧高雄2日電）張姓男子涉嫌改造槍械牟利，高雄市小港警分局透過大數據分析掌握行蹤，日前在苗栗縣竹南鎮將他逮捕，起出衝鋒槍等1長、1短2把改造槍械，訊後依槍砲罪嫌法辦。

小港警分局今天新聞稿表示，利用大資料庫數據分析，發現32歲的張嫌涉嫌在苗栗竹南鎮非法改造槍械，經報請苗栗地檢察指揮偵辦，會同苗栗縣警察局、刑事局偵八大隊偵二隊，在3月25日至張嫌藏匿處執行搜索。

檢警現場查扣衝鋒槍1枝、PB915型金牛座改造手槍1枝，2槍初驗具殺傷力，另有子彈30顆、火藥罐3瓶、彈匣2個、槍管2支、撞針1支、鑽頭1支、電鑽工具組等改造工具1批，訊後依槍砲彈藥刀械管制條例罪嫌解送苗檢偵辦，後續並追查販售槍械流向。

小港警分局長許健基指出，近年來槍擊案絕多數由歹徒持有改造槍械犯案，究其原因在於改造槍枝「零組件取得容易」、「改造技術門檻低」、「改造成本低廉利潤高」等因素。

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其中，改造槍枝相關零組件「槍管、撞針、裝飾彈、火藥及底火」等輕易可從網路或實體生存玩家商店購得，不法人士僅須至五金行購買鑽孔等設備，貫通槍管及撞針孔，即可自行組裝成具有殺傷力槍枝販售牟利。

鑑於非法改造槍枝已成為當前治安隱憂，槍械危害社會治安重大不亞於毒品，許健基呼籲民眾，有發現違法持有槍彈，應勇於檢舉；同時提醒民眾切勿私自購買槍械零組件改造，以免觸法。（編輯：孫承武）1110402