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高雄攤車遭砸2嫌落網 起因不滿店員態度不佳

2022/4/7 15:48（4/7 15:56 更新）
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高雄市鳳山區一輛攤車7日清晨遭人砸毀，警方調閱監視器畫面追查，半天內將涉案林姓、賴姓男子查緝到案，全案訊後依毀損罪移送高雄地檢署偵辦。（高雄市鳳山警分局提供）中央社記者洪學廣傳真 111年4月7日
高雄市鳳山區一輛攤車7日清晨遭人砸毀，警方調閱監視器畫面追查，半天內將涉案林姓、賴姓男子查緝到案，全案訊後依毀損罪移送高雄地檢署偵辦。（高雄市鳳山警分局提供）中央社記者洪學廣傳真 111年4月7日
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（中央社記者洪學廣高雄7日電）高雄鳳山1輛攤車今天清晨遭人持球棒砸毀，警方經調閱監視器畫面，半天內將涉案林姓、賴姓男子查緝到案，2人供稱是先前消費時店員態度不佳才砸攤洩憤，全案依毀損罪送辦。

高雄市政府警察局鳳山分局今天下午發布訊息說明，經警方調閱監視器畫面等，中午11時多將涉案30歲賴男和27歲林男查緝到案，2人接受警詢供稱是因先前消費時，與店內員工產生糾紛，認為員工態度不佳，因此清晨才前往砸店，全案訊問後依毀損罪移送高雄地檢署偵辦。

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鳳山分局埤頂派出所清晨4時多接獲民眾報案，指鳳山區博愛路1間餐廳外營業用攤車因不明原因遭人持球棒砸毀，不僅玻璃碎裂一地，現場還留下1根打到斷的球棒。

由於警方到場後發現嫌疑人已不在現場，因此便先調查前方20公尺處的2輛自小客車共4人，經調查排除與毀損案有關。警方調閱監視器畫面後，鎖定1輛自小客車及2名男子涉案，但車主到案後表示，車輛是借給友人使用。（編輯：謝雅竹）1110407

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