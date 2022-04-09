更多編輯台推薦新聞：
烏克蘭富商發現俄軍藏身自家豪宅 報告座標殲滅敵軍
國際

烏克蘭富商發現俄軍藏身自家豪宅 報告座標殲滅敵軍

「我的室友帥哥學長」帶路 工程師意外畫出網漫人生
文化

「我的室友帥哥學長」帶路 工程師意外畫出網漫人生

COVID-19疫苗第3劑如何預約？去哪裡接種？QA一次看
生活

COVID-19疫苗第3劑如何預約？去哪裡接種？QA一次看

俄羅斯攻烏克蘭 最新戰況、國際反應一次看
國際

俄羅斯攻烏克蘭 最新戰況、國際反應一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
專題／台電擴大電線桿絕緣包覆 要讓小鳥松鼠跟在樹上一樣
首頁 / 社會

海軍官校前系主任涉兼職 懲戒法院判記過1次確定

2022/4/9 13:49
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者蕭博文台北9日電）海軍軍官學校前系主任陳新得未經許可在其他學校兼課，遭監察院彈劾，移送懲戒。懲戒法院一審判決陳新得記過1次，陳新得提起上訴，日前遭懲戒法院二審駁回，全案確定。

監察院指出，陳新得在擔任海軍軍官學校一般學科部電機工程系系主任期間，於民國107年8月1日起至109年7月31日止，未經海軍軍官學校許可，在崑山科技大學電機工程系兼課，事證明確，依法彈劾，並移送懲戒。

懲戒法院一審認為，公務員服務法第14條之3規定，公務員兼任教學或研究工作或非以營利為目的的事業或團體職務，應經服務機關許可，陳新得的行為將導致公眾喪失對其職位的尊重與執行職務信賴，嚴重損害政府信譽，判決陳新得記過1次。

陳新得不服判決，提起上訴，辯稱兼任教學工作是在上班時間外，並無違反規定，應不受懲戒或受較輕懲戒處分。

懲戒法院二審認為，公務員服務法第14條之3規定的目的在合理規範參與教學或研究工作或非營利組織事務的界線，採「許可」機制，以尊重首長監督權，避免首長與屬員間產生不愉快，與是否受有報酬、上班或下班時間無關。

二審判決指出，一審判決記過1次，責罰相當，且一審判決並無違背法令，陳新得上訴無理由，因此判決駁回。（編輯：李錫璋）1110409

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載