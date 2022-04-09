北港武德宮陣頭鬥毆 涉偷開警車男子到案

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（中央社記者黃國芳雲林縣9日電）雲林縣北港武德宮前廣場今天發生陣頭鬥毆事件，場面混亂，後來何姓男香客駕駛未上鎖的警車衝進現場，晚間經警方通知到案說明。何男供稱，用意是要隔開雙方信眾平息紛爭。

雲林縣警察局北港分局晚間發布新聞稿指出，北港武德宮前廣場於下午2時23分左右，分別來自彰化、嘉義廟宇陣頭發生鬥毆事件，起因為一方燃放鞭炮，不慎引燃至另一方轎裙，導致雙方人員爆發肢體衝突，過程遭網友拍攝上傳社群網路。

北港分局接獲報案，指有進香團陣頭打架，立即出動2組警網趕往處理，因現場參香人數眾多，警方啟動快打部隊到場，將雙方人馬隔開，因考量避免衝突擴大，正調閱監視器釐清涉案人員，並通知雙方負責人到案說明。

對於警車現場遭不明人士駕乘，北港分局分局長蔡培元表示，何姓男子駕駛警車進入武德宮廣場，晚間經警方通知到案說明。

何男供稱，並非參與鬥毆的雙方陣營人員，只是現場香客，看見警方進入武德宮廣場壓制暴亂場面，基於善意，才會駕駛停放廣場外未上鎖的警車進廣場，用意是要隔開雙方信眾以平息紛爭；警方將釐清案情後，依相關法令處置。（編輯：郭諭儒）1110409