紅富海吸金案不法所得4/12二拍 主打重磅黃金

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（中央社記者管瑞平苗栗縣11日電）苗栗地檢署囑託行政執行署新竹分署就「紅富海」吸金案主嫌不法所得 進行變價，12日將進行第2波拍賣，主要物件為重達1公斤及5台兩等黃金條塊，總價值逾新台幣2500萬元。

「紅富海」吸金案非法吸金逾百億元，主嫌黃圓映遭判決定讞後，苗栗地檢署囑託法務部行政執行署新竹分署執行黃圓映名下財產變價拍賣以償付被害人，由於扣押物件種類繁多，新竹分署分批進行拍賣。

新竹分署今年1月19日首次在苗栗地檢署拍賣，吸引大批民眾前往競標，除1組金飯碗餐具出價未達底價流標外，其餘78標皆拍賣完畢，拍定金額共685萬3000元。

新竹分署今天透過新聞稿指出，第2次拍賣活動將於明天上午9時30分在苗栗地檢署院檢大樓1樓大廳舉行，這次拍賣的物件有重達1公斤的金塊12塊，以及俗稱5台兩的黃金條塊14塊、約1台兩黃金條塊2塊，另有19顆小金元寶。

新竹分署表示，這些黃金皆經新竹市金銀珠寶商業同業公會鑑定純度為AU99.9%純金，總價值逾2500萬元。

新竹分署指出，這次黃金拍賣底價參考銀樓黃金回收價，並依苗栗地檢署指示而有些許折扣，想逢低購入黃金的民眾可以把握機會；除黃金外，還有無保證書的勞力士手錶2支。

新竹分署提醒，明天上午8時30分開放閱覽標的物，由於近日國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情未趨緩，到場民眾務必配戴口罩，保持社交安全距離，遵守防疫相關規定。（編輯：戴光育）1110411