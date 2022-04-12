台灣共產黨為八田與一銅像戴紅口罩 法官裁定不罰

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（中央社記者楊思瑞台南12日電）台灣人民共產黨人士在去年前往烏山頭水庫，為八田與一銅像戴上紅色口罩，並發表「日本人滾回去」等言論，遭警方依違反社維法送辦，台南地方法院以言論自由受保障裁定不罰。

台南地方法院判決書中指出，警方調查台灣人民共產黨林德旺、張孟崇、鄭建炘等3人於民國110年2月1日下午3時許，在烏山頭水庫北側八田與一紀念園區的八田與一銅像前，為銅像戴上印有五星旗圖樣的紅色口罩，並發表「新冠肺炎不要給日本、美國病毒傳染給台灣、日本人滾回去及台灣是中國大陸的一部分」等言論，全程拍攝後由張孟崇將影片上傳至社群網站。

警方調查後認為林德旺等3人涉違反社會秩序維護法中藉端滋擾公共場所行為，移送台南地方法院柳營簡易庭裁定。

判決書中指出，經觀看林德旺等人拍攝的影片與現場監視器錄影，林德旺等人將紅色口罩戴在銅像前，銅像並未以管制線阻隔，一行人拍攝影片及照片後即將紅色口罩自行取下，至離去全程僅約5分鐘，沒有喧嘩、喊叫、妨害他人行動、安全或其他類似舉動。

判決書中指出，林德旺等3人稱此舉是因為日本、台灣疫情嚴重，要強調口罩的重要性，是正面防疫宣傳，並未承認曾發表「日本人滾回去」及「台灣是中國大陸的一部分」等言論。

法官在判決中指出，林德旺等人所發表的僅是個人意見，而為言論自由的核心，應留待言論市場自行評價，在踰越法律界限前，均應獲得完全尊重。

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法官並引用英國女性作家霍爾（Evelyn Beatrice Hall）於1906所著的「伏爾泰的朋友們」（The Friend s of Voltaire）書中所提，「我不同意你的觀點，但是我誓死捍衛你說話的權利」，認為林德旺等人言論未涉及極端仇恨、鼓吹犯罪，且未造成明顯而立即危險的不利影響，不論是否認同言論所傳遞的觀點，仍期予以最大包容。

判決書中指出，依移送機關所提出證據，難認林德旺等3人有違反社會秩序維護法中的藉端滋擾公共場所違序行為，且言論應受憲法言論自由保障，並無不法，裁定不罰。（編輯：黃世雅）1110412