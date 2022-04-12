金門陳德幸洋樓有惡犬 民眾參觀驚嚇受傷

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金門縣金沙鎮歷史建築陳德幸洋樓，圍牆雖有一半坍塌，但洋樓本身牆面保存完整，是許多遊客打卡景點。民眾呂先生（圖）12日說，參觀洋樓時遭惡犬驚嚇，遭地上裸露鋼筋削去大腿一塊肉，盼有關單位加強安全。（民眾提供）中央社記者黃慧敏傳真 111年4月12日

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（中央社記者黃慧敏金門縣12日電）金門呂姓民眾參觀金沙鎮歷史建築陳德幸洋樓時，因閃避洋樓外狼犬不及撲倒，遭地上裸露鋼筋削去左大腿一大塊肉，他籲請有關單位加強安全；鎮長吳有家表示會勸導飼主多注意。

金門縣金沙鎮碧山村人文薈萃，是著名的僑村，留下大量洋樓、宅第和學校。根據縣文化局資料，村莊入口處的陳德幸洋樓建於1926年，為金門島東邊最早興建的民居。圍牆雖有一半坍塌，但洋樓本身牆面保存完整，是許多遊客打卡景點。

呂姓民眾今天受訪表示，他喜愛金門的閩南建築，也常常帶領國外友人遊歷金門，儘可能將金門之美推介出去；近期受COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響下無法出國，沒想到帶友人參觀陳德幸洋樓竟會受傷。

他說，10日和2名友人參觀陳德幸祥樓，從側門進入，並未看到任何警告標語；當他打算欣賞洋樓建築時，未料栓在一旁移動式鋼索的狼犬突然朝他衝來，一時驚嚇，閃躲不及，撲倒在地，左大腿一塊肉被閒置在地上生銹的鋼筋硬生生削去。

經消防人員協助送醫，呂姓民眾指出，傷口約5x5x2公分，經2小時縫合，仍疼痛不已，行走也受影響。

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今天重回現場，呂姓民眾仍心有餘悸，但他並不打算走法律途徑，只希望大家能注意公共安全，一起提升旅遊品質，建議相關單位能在公共設施和景點設置警告、提示標語，希望自己是最後一名受傷者。

對此，飼主則表示，狼犬有綁著，現場也設有告示牌。金沙鎮長吳有家到現場了解狀況說，先前未接過投訴，這是首例，雖然是私人土地，但他會勸導飼主多注意，避免民眾或旅客再受惡犬驚嚇、受傷。（編輯：郭諭儒）1110412