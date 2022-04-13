大貨車誤入堤外機車道釀2騎士追撞 警開單舉發

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大貨車駕駛62歲林姓男子13日沿堤外便道行駛，卻因不熟路況，自桂林疏散門處不慎逆向誤入機車專用道，造成53歲林姓、45歲陳姓機車男騎士急停、追撞，2人身上多處擦挫傷，所幸送醫無大礙。（翻攝照片）中央社記者黃麗芸傳真 111年4月13日

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（中央社記者黃麗芸台北13日電）台北市萬華區堤外便道今天有輛大貨車駕駛因不熟路況而逆向誤入機車道，造成對向2輛機車見狀急停而追撞，2人幸僅輕傷且送醫後無礙，警方依法開單舉發和交管處理。

台北市警察局萬華分局交通分隊長楊宗儒今天表示，上午7時48分許接獲轄內堤外便道發生交通事故，立即派員到場了解和處理。

經調查發現，大貨車駕駛62歲林男於案發時沿堤外便道南往北方向行駛，卻因不熟悉路況，自桂林疏散門處不慎逆向誤入機車專用道，造成沿堤外便道北往南方向行駛的53歲林姓、45歲陳姓機車男騎士急停、追撞，2人身上多處擦挫傷，經送醫治療後並無大礙。

由於事故發生後，大貨車駕駛在迴車過程中，右後輪陷入右側路緣低窪處而無法進退，警方迅速管制現場車流動線，並派遣拖吊車協助排除狀況，以恢復交通。

警方也依道路交通管理處罰條例第45條「不按遵行方向行駛」和「汽車行駛機慢車專用道」舉發相關違規情事。

萬華分局呼籲，用路人應遵守標誌標線規定並留意前方路況，若不慎逆向行駛封閉道路，應減速向路側停靠，做好相關警示後，等待警方到場協助，以確保用路安全。（編輯：李亨山）1110413