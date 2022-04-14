因毒品監守自盜案遭監院糾正 調查局：深切檢討

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（中央社記者蕭博文台北14日電）監察院昨天針對法務部調查局毒品監守自盜案，糾正調查局、航業處及基隆調查站。調查局今天表示，深切檢討改進，痛定思痛，不容再蹈覆轍。

監察院透過新聞稿表示，調查局航業調查處基隆調查站在民國108年3月間，受理財政部關務署台北關松山分關移送內藏6.5公斤二級毒品甲基安非他命郵包案件，扣案毒品在站內待送驗期間，竟因不詳原因遺失，至今仍未尋獲。

監察院認為，調查局內部人員長期監守自盜，各項管控機制失靈，通過糾正法務部調查局、航業處及基隆調查站。

調查局今天發布新聞稿表示，航基站前組長徐宿良因侵占扣案毒品並轉售牟利等不法犯行，已遭北機站移送偵辦並由檢察官起訴；調查局也將相關資料送請監察院調查相關人員行政違失責任，並積極配合調查。

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調查局指出，案發後已立即針對案件管控流程、扣押物保管制度、毒品鑑定機制、人事輪調年限等提出具體檢討改進措施，對於監察委員糾正調查局立案偵處過程草率、未落實案件進度的管控等缺失，將逐一檢討改進，並落實各項改善作為。

新聞稿最後表示，徐宿良涉及不法案件及航基站保管毒品流向不明，調查局始終抱持追求事實真相，查辦到底、絕不護短的態度，痛定思痛，不容再蹈覆轍，以不負國人期待。（編輯：李錫璋）1110414