3歲女童遭繼父家暴致死 處11年有期徒刑

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（中央社記者李卉婷屏東縣15日電）屏東枋寮3歲女童與母親、繼父方男同住，摔傷後遭方男限制活動區域，卻因女童離開房間，方男竟毆打女童致死，案經屏東地方法院審結，依傷害致死罪判方男有期徒刑11年。

19歲黃姓女子育有3歲黃姓女童，後與方姓男子結婚，2人均染有毒癮，無穩定工作。

判決書指出，110年3月28日，3歲黃姓女童因摔傷導致右大腿骨折打石膏，僅能以臀部滑行，方男就限制女童只能在2樓臥室活動，不能到其他地方。同年6月8日至10日，方男竟因女童想要溜出房間，就每日以徒手、衣架、拖把握柄、皮帶等方式毆打女童，導致她全身大面積、多處瘀傷。

6月10日晚間9時許，方男眼見女童失去意識後離家躲避，僅由女童媽媽請求救護車送往枋寮醫院急救，最後女童仍因腦髓損傷及顱內出血，到院前死亡。

狠心的方男為躲避刑責，便與女童母親共謀向檢警聲稱是女童自行摔下樓梯受傷，後因女童母親不甘自行承擔照顧不周責任，於是向檢警供出案發實情。

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對於方男惡行，檢警依兒童及少年福利與權益保障法，檢方建請加重其刑，並查出，方男有妨害性自主、施用毒品、詐欺、酒駕等案件入監服刑，直至109年1月28日才剛出獄，為累犯，加重其刑。’

案經審議後，法官認為方男雖在偵查中否認犯行，但審理期間已坦承犯行並認錯，並審酌他從小父母離異，由祖父母扶養長大，以及目前家庭、生活、經濟等狀況，依成年人故意對兒童犯傷害致死罪，處有期徒刑11年。可上訴。（編輯：吳協昌）1110415