涉逃漏稅5800萬 科技公司負責人遭管收

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（中央社記者沈佩瑤新北21日電）某科技公司郭姓負責人涉逃漏稅新台幣5800餘萬元，卻扯帳冊資料因88水災毀損等藉口，不願提出具體清償計畫。行政執行署新北分署向法院聲請管收，18日獲裁定准予管收。

法務部行政執行署新北分署今天發布新聞稿指出，62歲郭姓男子在民國90年開始擔某科技股份有限公司董事長兼總經理，經法務部調查局通報該公司無進貨事實，但以其他公司開立的統一發票，作為進項憑證申報扣抵銷項稅額。

財政部北區國稅局於96年間裁處營業稅及營利事業所得稅罰鍰，經移送新北分署執行。

行政執行官調查發現，某科技股份有限公司於96年底資產負債表的銀行存款有867萬餘元，且於96年至100年間，公司持續匯款至郭男擔任實際負責人的其他公司3000萬餘元，另由公司員工多次提領公司現金高達8000萬餘元，企圖規避執行。

郭男今年3月24日經新北分署通知到場說明提領公司款項原因，他聲稱帳冊資料因88水災毀損、匯款的款項是公司向地下錢莊借來等，且不願提出具體清償計畫。

新北分署指出，郭男行為已符合「顯有履行之可能，故不履行」及「就應供強制執行之財產有隱匿或處分之情事」的管收事由。

新北分署依法暫予留置後，聲請法院管收，郭男在開庭時自承，公司戶頭不能留錢，否則馬上就會被扣押，所以把現金提領出來擺著或借他人的戶頭放著等。

新北分署表示，在法官調查結束時，郭男突然要求裁定管收須有律師到場，法官因此改期於4月18日第2次開庭，並於當日裁定准予管收。（編輯：李錫璋）1110421