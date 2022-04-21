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小弟羈押期滿另起爐灶私製槍毒 雲林警掃蕩逮5人

2022/4/21 14:16
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（中央社記者姜宜菁雲林縣21日電）雲林縣警察局去年瓦解以鄭姓男子為首的犯罪集團，但旗下小弟陳姓男子羈押期滿後，以「竹聯幫地虎堂」為號召，私製槍械和毒品，警方日前緝捕陳男等5人到案。

雲林縣警察局刑警大隊長曾順光今天出席破案記者會，他提到，雲縣警局「系統性掃黑」配合警政署「111年第1次全國同步掃黑行動專案」期間，自3月15日至4月20日期間威力掃蕩黑幫，有效壓制幫派暴力氣焰。

曾順光指出，檢警去年11月間檢肅「竹聯幫地虎堂雲林分會」許姓會長等10人到案後，發現擔任分會副會長的陳姓男子原為自稱「雲林鄭太吉」的鄭姓男子旗下小弟，惟陳男羈押期滿後，另張「竹聯幫地虎堂」旗幟為號召，在雲林地區積極擴張地盤勢力。

曾順光表示，以陳男（36歲）為首的幫派組合，除吸收青少年加入幫派，並接連犯下數起砸店、砸車等毀損案件及組織詐欺集團詐騙國人；警方因此成立專案小組，報請雲林地檢署檢察官黃立夫指揮偵辦。

專案小組陸續逮捕陳男、楊姓和王姓男子等5人，並查獲地下兵工廠、毒咖啡包分裝廠，起獲改造霰彈槍2把、改造手槍1把、長短槍子彈73顆、毒品咖啡包725包，每包市價新台幣500~600元。

曾順光說，陳男等2人因他案被通緝，目前發監執行，而楊、王2人經法院裁定羈押禁見，另一人1萬元交保，限定住居。（編輯：陳仁華）1110421

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