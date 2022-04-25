嘉市男疑遭槍擊送醫 警鎖定特定對象查緝

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（中央社記者黃國芳嘉義市25日電）嘉義市光路里一處民宅昨天疑傳槍響，66歲無業賴姓男子右小腿疑遭槍擊受傷，目前在加護病房治療，無法接受訪談；警方今天據報前往現場蒐證，找到1顆彈頭，鎖定嫌疑人查緝。

嘉義市政府警察局第一分局副分局長盧宗賢告訴中央社記者，昨天沒接到相關報案，但警方已組專案小組，調閱案發民宅周遭及醫院相關監視器畫面，並聯繫家屬及相關人員製作筆錄，掌握特定對象查緝。

台中榮民總醫院嘉義分院說，賴姓男子昨天下午由路人協助送到急診，賴姓男子未說明受傷原因，經醫師診療，賴姓男子右小腿靠近腳踝處有外傷，立即開刀治療，但失血過多，目前在加護病房，生命徵象穩定。

警方今天獲悉這起疑槍擊案後，立即派員前往案發現場蒐證，發現1顆彈頭，地上還遺留血跡，鑑識科人員也到案發現場及周遭進一步採證。

案發現場巷弄內工廠員工說，昨天有聽到民眾爭吵，但工廠內有機器運作，沒聽到槍聲。

警方前往醫院了解賴姓男子傷勢，賴姓男子的貫穿傷不像槍傷，又非遭利器所傷，須等傷者清醒後釐清。

警方說，賴姓男子平時喜歡打麻將，須進一步調查釐清是否賭博糾紛而遭槍擊警告。（編輯：李明宗）1110425