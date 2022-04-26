三中案等遭疑偏頗 邢泰釗：謠言止於智者

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立法院國民黨團質疑從過去的私菸案、三中案等來看，獲同意任檢察總長的邢泰釗政治立場偏頗，令人擔心他在執法上是否能維持公正性；邢泰釗（圖）26日表示，謠言止於智者，並建議自述政治迫害的三中案被告應把錄音帶公開，供外界評判。中央社記者劉世怡攝 111年4月26日

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（中央社記者劉世怡台北26日電）立法院國民黨團質疑從三中案等來看，獲同意任檢察總長的邢泰釗政治立場偏頗；邢泰釗今天回應說，謠言止於智者，並建議自述政治迫害的三中案被告應把錄音帶公開，供外界評判。

立法院國民黨團召開記者會時質疑，從過去的私菸案、三中案等來看，邢泰釗替民進黨立下汗馬功勞，全心全意為民進黨護航；此外，邢泰釗政治立場偏頗，令人擔心他在執法上是否能維持公正性。國民黨團今天不會進場投票，不會替邢泰釗背書。

邢泰釗於台灣高檢署檢察長辦公室接受媒體聯訪時指出，考量司法官不語原則，本來不應該多談的，但認為口耳相傳可能傷及司法威信，他針對二審審理中的三中案及橋頭地檢署偵辦的台電興達廠案，提出澄清說明。

邢泰釗表示，他從來就沒有針對台電興達廠案發表任何意見，也沒有跟檢察官說，此案要以國安案件、為反社會人士或第五縱隊（敵方間諜）滲透案件來辦理，強調謠言止於智者。

邢泰釗也提出二點疑問，三中案被告、前總統馬英九等人指三中案是政治迫害，那是否應把當年涉案的錄音帶或譯文全程對外公開，學國民法官法精神，由人民來觀看評判；如果公開有困難，只要被告們同意，檢方也可以來幫忙公開。

三中案被告一再指稱，檢方起訴與事實不符部分，邢泰釗表示，如果是這樣，那為何台北地檢署將三中案起訴後，中影公司要返還國庫逾新台幣24億元的不法利得，不法利得包含逾9億元及「八佰壯士」等330部影劇版權價值逾14億元。

邢泰釗說，如果說三中案真的是政治迫害，「為什麼當年給的東西，現在中影要返還」；他重申針對三中案，他不是要做無謂的爭辯，他認為檢察官其實非常辛苦把這些國家的錢要回來，希望國人給檢察官一個公道。

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