更多編輯台推薦新聞：
我有症狀怎麼辦？別急著衝醫院採檢 PCR、快篩時機一圖看懂
生活

我有症狀怎麼辦？別急著衝醫院採檢 PCR、快篩時機一圖看懂

「光」特展閉幕王榆鈞獻唱 甘露水5月移師高雄展出
文化

「光」特展閉幕王榆鈞獻唱 甘露水5月移師高雄展出

Netflix擬推低價廣告訂閱 恐加速有線電視剪線潮
產經

Netflix擬推低價廣告訂閱 恐加速有線電視剪線潮

防疫整理包》3+4居家隔離26日起實施 快篩實名制5月初上路

防疫整理包》3+4居家隔離26日起實施 快篩實名制5月初上路

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
上海單日新增52死 本輪疫情以來新高
首頁 / 政治

邢泰釗出任檢察總長 立院投票同意

2022/4/26 11:08（4/26 11:34 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
邢泰釗將出任檢察總長。（中央社檔案照片）
邢泰釗將出任檢察總長。（中央社檔案照片）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
（中央社記者王揚宇台北26日電）立法院會今天上午進行檢察總長被提名人邢泰釗

邢泰釗小檔案

現職：台灣高等檢察署檢察長

學歷：文化大學法律研究所碩士

經歷：台灣台北地方檢察署檢察長、法務部政務次長、台灣高等法院花蓮分院檢察署檢察長、福建高等法院金門分院檢察署檢察長、台灣高等法院檢察署檢察官

資料來源：台灣高等檢察署

看更多
關閉
的人事同意權案投票，邢泰釗獲得65票同意票，將出任檢察總長。

最高檢察署檢察總長江惠民任期將於今年5月7日屆滿，總統蔡英文依「法院組織法」第66條第2項規定，提名現任台灣高等檢察署檢察長邢泰釗為最高檢察署檢察總長，咨請立法院同意。法院組織法規定，檢察總長由總統提名，經立法院同意任命之，任期4年，不得連任。

立法院程序委員會4月19日中午開會討論第10屆第5會期第9次會議議事日程，對於民進黨團提議於4月26日上午增列總統提名邢泰釗為最高檢察署檢察總長同意權行使事項，程序委員會現場委員無異議通過。

立法院會今天上午9時起，進行人事同意權案投票，投票時間到11時為止。立法院有113席立委，今天共有65人領票。

投票進行的同時，國民黨立法院黨團總召曾銘宗等人在黨團記者室召開記者會，表達不會進場投票、不為邢泰釗背書的主張；曾銘宗說，期望邢泰釗能夠說到做到，要充分維持司法獨立性、提高全民對司法的信任度、維護社會正義，以及辦案要依法行政，不能有任何意識形態等。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

開票結果，邢泰釗獲得65票同意，得票數超過出席立委過半數通過。會議主席、立法院副院長蔡其昌宣告，邢泰釗獲得出席立委過半數同意票，同意為最高檢察署檢察總長。

邢泰釗為私立中國文化大學法律研究所碩士，民國74年司法官特考及格，司法官訓練所24期結業，歷任雲林、屏東、高雄等地檢察長，後升任金門高分檢、花蓮高分檢檢察長、法務部政務次長、台北地檢署檢察長。（編輯：張均懋）1110426

立法院會26日上午進行檢察總長被提名人邢泰釗的人事同意權案投票，上午11時截止投票，開票後，邢泰釗獲65張同意票，將出任檢察總長。中央社記者王飛華攝 111年4月26日
立法院會26日上午進行檢察總長被提名人邢泰釗的人事同意權案投票，上午11時截止投票，開票後，邢泰釗獲65張同意票，將出任檢察總長。中央社記者王飛華攝 111年4月26日
立法院會26日上午進行檢察總長被提名人邢泰釗的人事同意權案投票，圖為民進黨立法院黨團總召柯建銘進行投票。中央社記者王飛華攝 111年4月26日
立法院會26日上午進行檢察總長被提名人邢泰釗的人事同意權案投票，圖為民進黨立法院黨團總召柯建銘進行投票。中央社記者王飛華攝 111年4月26日
立法院會26日上午進行檢察總長被提名人邢泰釗的人事同意權案投票，圖為民進黨立委們依序進行投票程序。中央社記者王飛華攝 111年4月26日
立法院會26日上午進行檢察總長被提名人邢泰釗的人事同意權案投票，圖為民進黨立委們依序進行投票程序。中央社記者王飛華攝 111年4月26日
延伸閱讀
邢泰釗：擬就冤錯案成立跨級跨轄聯繫平台總統提名邢泰釗為檢察總長 盼持續推動落實司法改革辦案悍將邢泰釗 檢察總長推薦票選囊括552票總統提名邢泰釗為檢察總長 立院26日行使同意權
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載