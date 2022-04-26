邢泰釗出任檢察總長 立院投票同意

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（中央社記者王揚宇台北26日電）立法院會今天上午進行檢察總長被提名人 邢泰釗 邢泰釗小檔案 現職：台灣高等檢察署檢察長 學歷：文化大學法律研究所碩士 經歷：台灣台北地方檢察署檢察長、法務部政務次長、台灣高等法院花蓮分院檢察署檢察長、福建高等法院金門分院檢察署檢察長、台灣高等法院檢察署檢察官 資料來源：台灣高等檢察署 看更多 關閉 的人事同意權案投票，邢泰釗獲得65票同意票，將出任檢察總長。

最高檢察署檢察總長江惠民任期將於今年5月7日屆滿，總統蔡英文依「法院組織法」第66條第2項規定，提名現任台灣高等檢察署檢察長邢泰釗為最高檢察署檢察總長，咨請立法院同意。法院組織法規定，檢察總長由總統提名，經立法院同意任命之，任期4年，不得連任。

立法院程序委員會4月19日中午開會討論第10屆第5會期第9次會議議事日程，對於民進黨團提議於4月26日上午增列總統提名邢泰釗為最高檢察署檢察總長同意權行使事項，程序委員會現場委員無異議通過。

立法院會今天上午9時起，進行人事同意權案投票，投票時間到11時為止。立法院有113席立委，今天共有65人領票。

投票進行的同時，國民黨立法院黨團總召曾銘宗等人在黨團記者室召開記者會，表達不會進場投票、不為邢泰釗背書的主張；曾銘宗說，期望邢泰釗能夠說到做到，要充分維持司法獨立性、提高全民對司法的信任度、維護社會正義，以及辦案要依法行政，不能有任何意識形態等。

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開票結果，邢泰釗獲得65票同意，得票數超過出席立委過半數通過。會議主席、立法院副院長蔡其昌宣告，邢泰釗獲得出席立委過半數同意票，同意為最高檢察署檢察總長。

邢泰釗為私立中國文化大學法律研究所碩士，民國74年司法官特考及格，司法官訓練所24期結業，歷任雲林、屏東、高雄等地檢察長，後升任金門高分檢、花蓮高分檢檢察長、法務部政務次長、台北地檢署檢察長。（編輯：張均懋）1110426

立法院會26日上午進行檢察總長被提名人邢泰釗的人事同意權案投票，上午11時截止投票，開票後，邢泰釗獲65張同意票，將出任檢察總長。中央社記者王飛華攝 111年4月26日

立法院會26日上午進行檢察總長被提名人邢泰釗的人事同意權案投票，圖為民進黨立法院黨團總召柯建銘進行投票。中央社記者王飛華攝 111年4月26日