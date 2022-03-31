總統提名邢泰釗為檢察總長 盼持續推動落實司法改革

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（中央社記者溫貴香台北31日電）總統蔡英文今天提名現任台灣高等檢察署檢察長邢泰釗為最高檢察署檢察總長，提名咨文今天送抵立法院，咨請立法院行使同意權。總統期盼立法院支持，順利通過這項人事提名案。

總統府下午發布新聞稿，總統府發言人張惇涵表示，現任最高檢察署檢察總長江惠民任期將於今年5月7日屆滿，總統依法院組織法第66條第2項規定，提名 邢泰釗 邢泰釗小檔案 現職：台灣高等檢察署檢察長 學歷：文化大學法律研究所碩士 經歷：台灣台北地方檢察署檢察長、法務部政務次長、台灣高等法院花蓮分院檢察署檢察長、福建高等法院金門分院檢察署檢察長、台灣高等法院檢察署檢察官 資料來源：台灣高等檢察署 看更多 關閉 為檢察總長。

他說明，邢泰釗現年63歲，國立中興大學法律學系法學士、中國文化大學法律學研究所法學碩士，現任台灣高等檢察署檢察長。歷任雲林、屏東及高雄地檢署檢察長、金門及花蓮高分檢檢察長、法務部政務次長、台北地檢署檢察長等職，具資深檢察實務經歷，領導能力備受肯定。

張惇涵表示，同時，邢泰釗也是這次中華民國檢察官協會推舉最高票者，不僅符合司法人員人事條例第16條第3款所定檢察總長須具備的資格，也孚眾望。

張惇涵說，邢泰釗從事檢察實務工作30餘年，並長期擔任檢察長，為積極任事的行動幹才。在北檢檢察長任內，指揮偵辦樂陞收購詐欺案、遠雄集團弊案、第一銀行盜領案、中信金購地弊案、105年12月查獲史上最大量古柯鹼運毒案等重大案件。

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他表示，邢泰釗在109年中央公職人員選舉查賄績效經評比為全國第一，展現偵辦違法犯罪實績。此外，擔任高檢署檢察長，為提升偵查動能，進一步整合科技偵查資源；加強督導毒品、金融、國家安全犯罪案件偵辦工作；成立查緝資通犯罪督導中心，建構打擊資通犯罪平台；及透過各類犯罪專案督導小組進行跨轄、跨級的偵查資源整合。

總統府表示，為提名資績優異、才識專業兼具的人選，並持續推動落實司法改革，以符合人民期待，總統在徵詢各界意見並嚴謹審酌後，決定提名邢泰釗為新任檢察總長，咨請立法院同意。總統期盼獲得立法院支持，讓這項人事提名案能順利通過。（編輯：翟思嘉）1110331