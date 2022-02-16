辦案悍將邢泰釗 檢察總長推薦票選囊括552票

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者蕭博文台北16日電）高檢署檢察長邢泰釗被譽為行動力強、點子多的辦案型檢察長，接掌高檢署後整合團隊聚焦國安、資安工作，徹底改變高檢署，在檢察界的聲望更上層樓。

中華民國檢察官協會今天公布檢察總長票選推薦結果前5名，邢泰釗名列其中。據了解，邢泰釗得票552票過半，為第一高票，也寫下檢協會辦理檢察總長票選推薦史上最高得票紀錄。但檢協會不說明詳細票數與排序。

邢泰釗為私立中國文化大學法律研究所碩士，民國74年司法官特考及格，司法官訓練所24期結業，歷任雲林、屏東、高雄等地檢察長，後升任金門高分檢、花蓮高分檢檢察長、法務部政務次長、台北地檢署檢察長。

邢泰釗在北檢檢察長任內督軍偵辦樂陞案、永豐金弊案、遠雄集團弊案、共諜周泓旭案，並起訴前總統馬英九三中案；一名北檢檢察官說，邢泰釗不是動口指揮，而是親自研讀卷證、主持專案會議，展現辦案型檢察長風範，底下檢察官無人敢懈怠。

事實上，早在邢泰釗擔任基層檢察官時期，即展現優秀辦案能力，曾指揮偵辦民國89年的北市警察擄妓勒贖案，也曾與查緝黑金行動中心合作偵辦前立委羅福助，即使在警政署政風室主任任內，也能帶隊破獲當時規模最大的百家樂職業賭場。

99年間，邢泰釗出任高雄地檢署檢察長，隨即率領雄檢在同年底的五都三合一選舉繳出全國查賄第1成績單。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

曾與邢泰釗共事的檢察官說，邢泰釗接掌台灣高等檢察署，妥善整合從一審主任升任二審的年輕檢察官能量，搭配資深的主任檢察官，打造查緝資通犯罪督導中心，成立偵辦重大危害國家安全及社會秩序案件等督導小組。

這名檢察官指出，邢泰釗將科技偵查、毒品、金融、國家安全視為重點工作，透過督導小組進行跨轄、跨級的偵查資源整合，讓高檢署改頭換面、活力十足；倘若邢泰釗獲肯定出任檢察總長，最高檢察署未來的風貌，令人充滿期待。（編輯：李亨山）1110216