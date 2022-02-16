檢協會檢察總長推薦票選 邢泰釗等5人上榜

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因應檢察總長江惠民即將卸任，檢察官協會舉辦新任總長推薦票選活動，開票結果16日下午出爐，前5名包括邢泰釗（圖）。（中央社檔案照片）

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（中央社記者蕭博文台北16日電）因應檢察總長江惠民即將卸任，檢察官協會舉辦新任總長推薦票選活動，開票結果今天下午出爐，前5名包括朱兆民、邢泰釗、林邦樑、張斗輝、蔡碧玉（依姓氏筆畫排序）。

中華民國檢察官協會新聞稿指出，感謝全體檢察官熱烈參與，彰顯檢察民主，表達檢察官團體對自己期望的檢察總長人選的強烈聲音。

檢協會表示，期待且深信透過此一民主方式票選推舉結果，必將成為法務部長蔡清祥及總統蔡英文正式提名檢察總長的重要參考。

投票活動10日於全國各級檢察署同步舉行，每名檢察官可勾選及填選合計5名候選人，選票今天集中於最高檢察署，由檢協會開票。

檢協會表示，本次票選推舉活動，由全體現職檢察官（含具司法官資格及轉任司法行政人員）共同參與，投票權人1410人，領票1100人，投票率達78%，1078張有效票。

檢察官協會舉辦新任總長推薦票選活動，開票結果16日，前5名包括林邦樑。（中央社檔案照片）

據了解，開票活動一路自上午10時進行至下午2時許，原本未在前5名之列的台北地檢署檢察長林邦樑在開票後半階段逆轉進榜。

獲票選前5名的朱兆民（司法官訓練所第22期）曾任新北地檢署檢察長、法務部保護司司長，現為台灣高等檢察署主任檢察官；邢泰釗（司法官訓練所第24期）曾任北檢檢察長，現任高檢署檢察長。

林邦樑（司法官訓練所第26期）曾任南投地檢署檢察長、法務部檢察司長，現為北檢檢察長；張斗輝（司法官訓練所第20期）曾任台中、彰化等地檢署檢察長，現為最高檢主任檢察官代理法務部常務次長。

蔡碧玉（司法官訓練所第21期）曾任新北、台北地檢署檢察長與司法官學院院長，現為最高檢察署主任檢察官。

檢協會指出，檢察總長江惠民將於今年5月卸任，依法院組織法規定，檢察總長由總統提名經立法院同意任命，總統應於檢察總長任滿前1個月，向立法院提出檢察總長人選。（編輯：張銘坤）1110216

檢察官協會舉辦新任總長推薦票選活動，開票結果16日，前5名包括朱兆民。（中央社檔案照片）

檢察官協會舉辦新任總長推薦票選活動，開票結果16日下午出爐，前5名包括張斗輝。（中央社檔案照片）