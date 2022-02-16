法務部常次張斗輝 推動毒品修法重懲毒販

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（中央社記者劉世怡、蕭博文台北16日電）法務部常務次長張斗輝曾任多縣市地檢署檢察長，屢用專業嘉惠地方，在次長任內積極推動毒品修法來重懲毒販並剝奪毒販不法所得，也將新興毒品物質新增列管至663項。

中華民國檢察官協會今天公布檢察總長票選推薦結果前5名，張斗輝名列其中。

國立台灣大學法律學系畢業的張斗輝，歷任台中、彰化、屏東、澎湖地檢署檢察長，也曾任台灣高等法院台南分院檢察署檢察長、法務部主任秘書；民國105年5月到法務部擔任常次迄今。

張斗輝因快滿65歲，依規定回到檢察系統，日前已調升為最高檢主任檢察官，但考量檢察總長任期將於5月屆滿，會有新的檢察首長異動，因此委由他繼續代理常次到5月。

102年3月，原任中檢檢察長的張斗輝，準備要升任台南高分檢檢察長前，獲時任台中市長胡志強頒贈榮譽獎章給，胡稱張大力支持市府執行治安、政風、校園反毒等業務，例如市府取締八大行業遇到瓶頸時，也是在中檢的協助下順利執行，「張斗輝是治安改善的無名英雄」。

在105年農曆除夕前的小年夜，台南發生嚴重地震，其中又以維冠金龍大樓倒塌受災最為嚴重。

在台南地檢署發表的「0206台南大地震偵辦實錄」一書中寫到，時任台南高分檢檢察長的張斗輝，以自己在「921大地震」時擔任台中地檢署襄閱主任檢察官的實際經歷，就震災善後、刑事案件偵辦及行政機關協調等事務，給予專案小組很多的建議。

張斗輝在常次期間，毒品防制是重要業務，針對日興月異的新興毒品，將國內新興精神活性物質遭列管339項，曾一次決議增加299項，後來又多次增列，目前為663項，成為世界列管毒品最多的國家之一。

至於張斗輝推動的毒品相關修法三讀通過已實施，重點為重懲毒販，提高製造、販賣、運輸毒品的刑度及罰金額度，以及加重販賣混合式毒品及對懷孕、未成年人販毒的刑度，還有擴大沒收、澈底剝奪毒販不法所得。

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近期因物價漲聲不斷，政府成立跨部會物價聯合稽查小組，由張斗輝當召集人，他曾親自帶隊稽查早餐連鎖品牌等，釐清漲價原因，防範不合理漲價，維持民生物價穩定；連鎖品牌業者後來宣布暫緩漲價。

在同事眼中，張斗輝為人和善、平易近人，也多認為張反應快速、臨場反應好，出席各種記者會時很快就能掌握、抓住與會來賓的發言重點，講話有條有理，十分穩重。（編輯：李亨山）1110216