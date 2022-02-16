林邦樑個性沉穩資歷完整 檢察界寄與厚望

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中華民國檢察官協會16日舉辦檢察總長推舉票選開票工作，台北地檢署檢察長林邦樑在開票最後階段後來居上，以164票榮登前5名。（中央社檔案照片）

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（中央社記者蕭博文、劉世怡台北16日電）中華民國檢察官協會今天舉辦檢察總長推舉票選開票工作，台北地檢署檢察長林邦樑在開票最後階段後來居上，以164票榮登前5名，成為檢察界矚目的焦點。

林邦樑自台灣大學法律系、中興大學法律研究所畢業，司法官訓練所第26期結業，曾任北檢襄閱主任檢察官、台灣高等檢察署書記官長與襄閱主任檢察官，也擔任過南投地檢署檢察長、法務部檢察司長。

林邦樑在北檢襄閱主任檢察官任內，曾處理台開內線交易案、太電掏空案，展現臨危不亂、穩健處事的工作態度，在金門高分檢檢察長任內則充分掌握轄區特性，督軍偵辦中校軍官兜售情資等案，為國安把關。

林邦樑去年5月獲拔擢出任有「天下第一署」之稱的北檢檢察長，當時法務部長蔡清祥即肯定林邦樑有辦案經歷與幕僚歷練，資歷完整而豐富，並考量他處事內斂、不急躁，足以挑起北檢大樑。

曾有檢察人士形容，林邦樑個性沉穩、處事有條理，在偵辦案件動見觀瞻的北檢，就是需要林邦樑這種不躁進、不衝動的檢察長。

一名北檢檢察官表示，林邦樑為人溫和有禮，時常在辦公室走動關心檢察官，期勉檢察官發揮團隊合作精神，共同將案件辦好，也能同時提升檢察官生活品質，叮囑檢察官不要忙著辦案卻忘了健康，堪稱暖男檢察長。

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另有北檢檢察官透露，林邦樑對檢察官尊重但不放縱，主持專案會議總能在關鍵時刻一針見血地為檢察官把關辦案品質，即使批閱一般公文，也都展現非常嚴格的態度，面對任何工作，總是事先做好完整的準備。

這名檢察官分析，林邦樑個性溫和，能拉近自己與檢察官間的距離，在領導統御上展現關懷、溫暖，在案件偵辦等公務上的要求也不馬虎，許多檢察官都對林邦樑留下好印象，期待他有朝一日更上層樓，為檢察界作出更大奉獻。（編輯：李亨山）1110216