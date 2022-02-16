朱兆民鐵漢柔情 檢察界盛讚仁者無敵

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（中央社記者蕭博文、劉世怡台北16日電）現任台灣高等檢察署主任檢察官朱兆民辦案經歷亮眼，擔任首長期間樂於助人展現仁者風範，並勇於為部屬承擔壓力，以智慧處事也令人折服，在檢察界人氣居高不下。

中華民國檢察官協會今天公布檢察總長票選推薦結果前5名，朱兆民共獲203票，名列第4；事實上，早在民國107年間，時任新北檢察長的朱兆民即曾榮登當年檢協會檢察總長推薦票選前5名。

國立海洋大研究所畢業的朱兆民為司法官訓練所第22期結業，曾任士林、台北等地檢署檢察官，歷任嘉義、桃園、新北等地檢察長及法務部保護司司長。

朱兆民當過關務員、書記官，之後才投考司法官，基層檢察官期間專辦大案，包括興票案、拉法葉及獵雷艦採購案，也曾支援偵辦治平專案。

一名曾在新北地檢署與朱兆民共事的檢察官說：「智者無憂，仁者無敵，勇者無懼」12字是朱兆民的最佳寫照。

這名檢察官說，朱兆民處事有智慧，判斷力精準，檢察官在他領導下做事，不會虛耗資源、時間；更重要的是，朱兆民樂於幫助同仁解決疑難雜症，舉凡同仁家中變故或疾病纏身，朱兆民總能伸出援手，展現仁者風範。

這名檢察官還說，新北檢曾發生人犯逃脫死亡案件，朱兆民第一時間不是震怒、追究責任，而是先安慰驚慌失措的法警，承諾一起面對；如果有檢察官出紕漏，朱兆民總是先幫忙善後，再輔導檢察官改進。

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另有檢察官透露，朱兆民擔任檢察長期間，最常掛在嘴邊的話就是：「不用擔心、沒事。」面對任何重大案件總是要檢察官不用擔心、依法處理就好，獨自承受壓力，展現勇者無懼性格；熱愛品茗的朱兆民更常透過喝茶協助檢察官緩解壓力、共商案件偵辦之道。

有檢察官說，朱兆民其實已經快到退休年紀，獲提名擔任檢察總長的機會或許不高，但如今仍能獲票選為前5名推舉人選，應是檢察同仁對他的感念，希望透過投票表達支持，作為朱兆民退休前一個美好的句點。（編輯：李亨山）1110216