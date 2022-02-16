蔡碧玉兼具實務學術經驗 贏得檢察界高人氣

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（中央社記者蕭博文台北16日電）最高檢主任檢察官蔡碧玉曾任北檢檢察長、司法官學院院長，兼具辦案與學術歷練，是許多司法官口中的「蔡老師」，在檢察界的好人緣，讓她名列檢協會檢察總長推薦票選前5名。

中華民國檢察官協會今天公布檢察總長票選推薦結果前5名，蔡碧玉名列其中，以316票僅次於台灣高等檢察署檢察長邢泰釗，位居第2。

事實上，這並非蔡碧玉首度擠入最高檢察署檢察總長推薦票選前5名；早在民國107年間，蔡碧玉即榮登當年檢協會檢察總長推薦票選前5名，4年後再度名列前茅，顯示她在檢察界仍擁有高人氣。

蔡碧玉擁有台灣大學政治研究所碩士學位，司法官訓練所21期結業，歷任高雄、台北地檢署檢察官、法務部檢察司司長、常務次長、新北與台北地檢署檢察長等重要職務，105年至110年間擔任司法官學院院長，去年底派任最高檢主任檢察官。

蔡碧玉在新北檢察長任內，督導偵辦連勝文槍擊案、高鐵行李炸彈客等矚目案件；102年間，當時特偵組爆發監聽疑雲，蔡碧玉從新北檢檢察長一職被調往法務部擔任常務次長，更擔綱「特偵組監聽事件調查小組」召集人，短時間內完成行政調查工作。

北檢檢察長任內，蔡碧玉揮軍偵辦台鐵炸彈案、第一銀行提款機盜領案、立法院前秘書長林錫山涉貪案，充分信賴檢察官，並展現積極的辦案企圖心，105年間轉往司法官學院服務。

蔡碧玉辦案經驗豐富，也熱愛學術研究與寫作，曾出版「檢察手記：你所不知道的檢察官」、「檢察官倫理規範釋論」等著作，也曾說過退休後最想做的就是寫法庭戲劇本。

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一名檢察界人士形容，蔡碧玉法學涵養深厚，辦案經驗豐富且口才流利，早在擔任司法官訓練所（司法官學院前身）導師期間，即贏得許多學習司法官信賴而有「蔡老師」之稱，擔任首長時帶人也帶心，在檢察界贏得好人緣。

這名檢察官人士分析，蔡碧玉脫離地檢署等一級戰場多年、不再帶兵作戰，但在司法官學院院長任內培育新進司法官，年輕檢察官對「蔡老師」、「蔡院長」的支持，對於蔡碧玉在這次檢察總長推薦票選結果應有相當程度影響。（編輯：李亨山）1110216