獲同意任檢察總長 邢泰釗：堅持司法獨立性

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台灣高等檢察署檢察長邢泰釗被提名檢察總長，立法院26日投票同意，邢泰釗受訪表示，推動「有溫度的司法」、「堅持司法獨立性」、「保持客觀義務」、「精進專業智能」等4個方向是日後努力目標，將全力以赴。中央社記者劉世怡攝 111年4月26日

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（中央社記者劉世怡台北26日電）高檢署檢察長 邢泰釗 邢泰釗小檔案 現職：台灣高等檢察署檢察長 學歷：文化大學法律研究所碩士 經歷：台灣台北地方檢察署檢察長、法務部政務次長、台灣高等法院花蓮分院檢察署檢察長、福建高等法院金門分院檢察署檢察長、台灣高等法院檢察署檢察官 資料來源：台灣高等檢察署 看更多 關閉 被提名檢察總長，立院今天投票同意，邢泰釗受訪說，推動「有溫度的司法」、「堅持司法獨立性」、「保持客觀義務」、「精進專業智能」等4大方向，全力以赴。

立法院院會今天上午進行檢察總長被提名人邢泰釗的人事同意權案投票，邢泰釗獲得65票同意票，立法院副院長蔡其昌宣告，同意邢泰釗為最高檢察署檢察總長。

台灣高等檢察署檢察長邢泰釗今天受訪表示，感謝立法院的信賴與託付，有關之前他在立法院委員會審查時報告所提「有溫度的司法」、「堅持司法獨立性」、「保持客觀義務」、「精進專業智能」，4個方向是日後努力目標，將全力以赴。

邢泰釗提及，於民國110年3月曾為諸慶恩案聲請再審，深感冤錯個案的平反，亟需各級檢察機關「跨級跨轄」團隊齊力，研議未來就冤錯個案成立「跨級跨轄」縱向及橫向聯繫平台，統合檢察機關量能，適時結合非常上訴與再審不同救濟途徑，分從法律與事實層面進行糾錯，以保障被告權益。

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外界矚目是否支持恢復最高檢察署的特別偵查組？邢泰釗指出，前提關鍵應是人民對司法的信任，對司法沒有信任，設再多的特偵組也沒有用，且回歸法律條文，當年設立特偵組的法源已經立法院三讀刪除了，現在並無法源依據可以設立；不過可參考國外作法，在大家都能接受的情況下，研究一個有公信力的機制，是可以考慮的。

最高檢察署檢察總長江惠民任期將於5月7日屆滿，總統蔡英文3月31日提名邢泰釗為最高檢察署檢察總長，提名咨文送抵立法院，咨請立法院行使同意權。（編輯：李錫璋）1110426