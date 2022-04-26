蔡京京逆倫弒母 共犯夫曾智忠花蓮服刑病逝

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（中央社記者張祈花蓮縣26日電）台北市女子蔡京京2012年與男友曾智忠聯手殺害母親，棄屍在花蓮豐濱鄉海邊，2人遭判無期徒刑定讞；花蓮監獄今天表示，曾智忠20日下午因病過世。蔡、曾已於2014年在看守所中登記結婚。

法務部矯正署花蓮監獄副典獄長江志成今天表示，59歲曾姓收容人犯殺人罪，刑期無期徒刑，自2016年5月20日轉入花監服刑，因罹患高血壓、腹部腫瘤、皮膚炎等病史，執行期間依其個人意願安排監內門診81次及戒護外醫治療2次。

江志成指出，19日下午安排曾姓收容人於一般科進診後回病舍休息，幾分鐘後發現曾男昏迷，由監內門診醫師立即給予急救措施，並轉送至花蓮慈濟醫院急救，於加護病房持續治療，20日下午4時許因廣泛性腹膜炎、敗血性休克及急性腎衰竭病逝。

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江志成表示，曾男病況危急、病逝時，皆立即通知曾男的蔡姓妻子（目前於桃分監執行），22日完成曾男遺體相驗，後續將待檢察官與家屬詢問並對死因無異議後，依檢察官指示協助曾男家屬處理喪葬事宜。

蔡京京、曾智忠聯手逆倫弒母棄屍案，全案源於曾智忠不滿蔡母陳誼反對2人交往，心生怨恨。後來2人經濟困窘，向蔡母要錢遭拒，竟下毒手殺人；曾男在2012年5月用鐵線勒斃蔡母，2人用童軍繩綑綁蔡母手腳後，裝袋放入車內，載往花蓮豐濱鄉貓公溪出海口棄屍。蔡京京、曾智忠遭判無期徒刑，2人已於2014年在看守所中登記結婚。（編輯：陳仁華）1110426