離異夫妻酒後起口角 桃園女子持刀刺死前夫

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（中央社記者吳睿騏桃園26日電）桃園市警局平鎮分局今天表示，平鎮區一處民宅22日深夜發生女子酒後持刀刺死前夫凶殺案，警方依殺人罪將甘姓女子移送地檢署偵辦後以新台幣10萬元交保，檢方將釐清確切死因。

平鎮分局建安派出所所長劉偉成晚間接受媒體聯訪表示，22日深夜11時30分許，平鎮區龍南路一處民宅發生一起凶殺案，21歲甘姓女子酒後與26歲許姓前夫發生口角衝突，2人推打至住家廚房後，甘女拿起流理台上20公分長水果刀刺殺許男，許男後頸部遭刺一刀後，甘女隨即遭在場許男友人壓制並報警。

劉偉成指出，警方到場後立即逮捕甘女，並將許男緊急送醫搶救，但許男仍因傷勢過重宣告不治，警方對甘女實施酒測後，酒測值高達0.56毫克，警方詢問後依殺人罪嫌將甘女移送桃園地檢署偵辦，檢方諭令以新台幣10萬元交保，同時將解剖釐清死者確切死因，至於甘女行凶動機，警方正在調查釐清中。

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根據友人表示，許男為工地的鐵工小工頭，平常接工作後，親友與甘女會前往許男工地從事鐵工工作，許男與甘女結婚3年，2人疑因感情不睦經常爭吵，於1個多月前離婚，1歲與3歲女兒的撫養權歸許男，由許男及許男親人輪流照顧，甘女則不定期前往探視小孩。

許男親友表示，甘女每次來看小孩都喝得醉醺醺，22日深夜她與友人在外飲酒後前往探視小孩，在家與親友飲酒的許男因此斥責甘女，雙方在屋內發生爭執，才會釀生憾事。（編輯：方沛清）1110426