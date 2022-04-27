大西洋飲料掏空案 二審判前總經理9年半

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（中央社記者劉世怡台北27日電）生產「蘋果西打」的大西洋飲料公司，前總經理孫幼英涉掏空，一審遭重判9年半。二審今天依證交法背信等罪判刑9年半，犯罪所得1億852萬元追繳沒收，可上訴。

一審新北地方法院判決指出，孫幼英擔任大西洋飲料股份有限公司常務董事及總經理，與財務經理鍾素娥同時實質掌控國信食品股份有限公司、旭順食品股份有限公司的人事、財務及業務經營權。

國信食品因積欠慶豐銀行新台幣3億9100萬元，其位在新北市新店區秀岡段的土地將被新北地方法院拍賣，孫幼英為挽救國信財務危機，與鍾素娥合謀多起購地、借貸案掏空大西洋飲料公司，另進行多起大西洋飲料公司虛偽採購。

一審判依違反證券交易法判孫幼英9年6個月，追繳沒收新台幣1億852萬8700元、鍾素娥7年6個月，案經上訴，二審由台灣高等法院審理，孫幼英及鍾素娥均否認犯罪。

二審今天宣判，依違反證券交易法背信等罪判孫幼英9年6個月、鍾素娥7年6個月。可上訴。

二審指出，2人行為陸續使國信公司獲取大西洋飲料公司資金，款項實質上均已回流大西洋飲料公司，因此不再對2人及國信公司、旭順公司宣告沒收及追徵。

不過，孫幼英使大西洋飲料公司虛偽採購糖，自102年至108年3月間不法套取大西洋飲料公司資金1億852萬8700元，還沒有發還大西洋飲料公司，此部分應對孫幼英宣告沒收及追徵。（編輯：張銘坤）1110427