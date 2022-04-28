航港局遊艇換照弊案 宋姓技佐判刑9年2月定讞

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者林長順台北28日電）航港局中部航務中心監理科技佐宋立恒涉嫌受不法業者委託，偽造遊艇或動力小船駕照給「買照人」後收賄，台中高分院依貪污等罪判刑9年2月。最高法院今天駁回上訴，全案定讞。

55歲的宋立恒自民國78年4月20日起至109年5月14日止，在航港局中部航務中心監理科擔任技佐，負責船員卸任職簽證，還有遊艇及動力小船駕駛執照核、換發、補發等監理業務，具有登入海運技術人員管理系統權限。

有不法業者利用民眾無暇參加遊艇或動力小船駕駛訓練及測驗，卻想要取得駕照的心態，向民眾收取每人新台幣1萬至3萬元，扣除業者的不法報酬後，以每張駕照5000元至8000元的代價，向宋立恒行求、期約、交付賄賂。

宋立恒在收受賄賂後，逾越權限登入系統，登載不實的駕照核發或換發資訊，並盜用鋼印在駕照紙本上蓋上印戳，偽造遊艇或動力小船駕照，再將偽照交付給不法業者，宋立恒也接受業者委託，更換有效日期屆滿的偽照。

台中地檢署依據證人證詞、系統紀錄與偽造證件等證據，去年2月7日依違反貪污治罪條例、公文書不實登載等罪，起訴宋立恒、代辦業者與買照者等人。檢方統計，宋男犯罪所得共新台幣9萬2000元。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

台中地方法院認為，宋立恒所為不僅玷污、褻瀆公務執行的純正，敗壞官箴，且有害公務員廉潔自重的形象，影響一般社會大眾對交通部管理公眾交通及政府的信賴，並造成水域交通的潛在危險，依貪污等罪判刑9年10月，褫奪公權8年。

台中高分院改判宋男有期徒刑9年2月，褫奪公權8年。宋男仍認為量刑太重，提起上訴。最高法院今天駁回上訴，全案定讞。（編輯：張銘坤）1110428