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台中警押解毒犯途中出車禍 1員警受傷送醫

2022/4/28 14:38（4/28 15:01 更新）
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台中市警方27日逮捕張姓毒犯，員警28日駕駛警車要將張男移送地檢，途中發生車禍，警車車頭嚴重凹陷，幸僅有1名員警輕傷。（翻攝照片）中央社記者蘇木春傳真 111年4月28日
台中市警方27日逮捕張姓毒犯，員警28日駕駛警車要將張男移送地檢，途中發生車禍，警車車頭嚴重凹陷，幸僅有1名員警輕傷。（翻攝照片）中央社記者蘇木春傳真 111年4月28日
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（中央社記者蘇木春台中28日電）台中市警方昨天逮捕張姓毒犯，員警今天駕駛警車要將張男移送地檢時，警車在途中發生車禍，警車車頭嚴重凹陷，幸僅有1名員警輕傷，張男事後已解送地檢，事故原因警方正調查釐清。

台中市政府警察局第六分局今天告訴中央社記者，何安派出所昨天晚間偵辦毒品案件，查獲50歲張姓男子持有安非他命，今天上午10時36分，警方押解張男要前往台中地檢署途中發生車禍，幸傷者1人僅有輕傷，送醫後無大礙。

警方初步調查，80歲劉姓男子駕駛自小客車，沿西屯區河南路行駛，要左轉市政北六路往惠民路方向，27歲丁姓員警駕駛警車，行經河南路往北朝市政北七路方向直行，雙方在路口發生碰撞。

事故造成警車車頭嚴重凹陷，劉男的車輛輕微受損，警車上的嫌犯張男未受傷，另名26歲楊姓員警受傷，送往林新醫院治療，劉男則未受傷；張男已另由何安派出所派員解送至台中地檢。

警方指出，雙方經酒測無酒精反應，事故原因警方正調查釐清。（編輯：黃世雅）1110428

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