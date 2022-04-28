假投資詐欺機房養套殺千萬元 刑事局逮15嫌送辦

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（中央社記者黃麗芸台北28日電）詐欺集團藉網路社群置放「保證獲利」投資廣告，附投資平台網址和客服ID誘騙被害者予以「養、套、殺」，估詐騙金額達新台幣上千萬元，刑事局循線逮主謀陳姓男子等15嫌送辦。

刑事局今天發布新聞稿表示，國際刑警科日前分析民眾報案資料發現，有詐欺集團為牟不法利益，透過IG、臉書和YouTube等社群媒體置入帶有投資平台聯結網址及客服ID的廣告，內容聲稱「投資理財、被動收入、保證獲利且穩賺不賠、一時賺錢一時爽」等字眼，藉此誘騙被害者。

一旦有被害者上鉤並私加帳號成LINE好友後，詐欺集團成員便主動私訊詢問「缺錢嗎？可以幫你賺錢、教你投資賺錢、免費賺錢項目、可免費幫忙投資外幣」等詐欺話術，誘使其註冊假投資平台「EGAMAX、FINCE或FOREX亞洲投資交易平台」成為會員，以及加入「圓夢巨人、遇見幸福、榮耀之巔」的大群組。

隨後，機房成員再充當「投資客」帶風向，營造只要聽取「指導員」或「總指導」建議投資虛擬貨幣、外匯及期貨等標的即可獲利假象，藉此吸引被害者匯款投資，進而詐取其錢財。

待被害者警覺遭詐欺時，詐欺集團成員便和被害者解除好友帳號，並強制將被害者退出群組或已讀不回，使得被害者求償無門。

經進一步調查了解，詐欺集團以「養、套、殺」手法行騙，自民國110年10月起運作至今年1月中旬，就有近30名被害者向警方報案，初估詐騙金額高達新台幣上千萬元，其中1名退休男子因此受害財損達260萬元。

刑事局經和新北市警察局海山分局等單位共組專案小組，並報新北地檢署指揮偵辦，歷經數月蒐證調查，見時機成熟先於今年1月19日同步攻堅搜索詐欺集團位於新北市新莊區、三重區的2處機房據點，當場逮捕假扮投資客及假指導員的機房成員和22歲蔡姓男幹部等13嫌。

隨後再向上溯源追查，歷經近3個多月駐點埋伏、跟監，於4月初掌握幕後主嫌38歲陳男及幹部28歲黃男藏匿於宜蘭縣三星鄉偏遠農舍，後在逃陳姓幕後主嫌及黃姓幹部等2人，並於4月8日持搜索票攻堅將其圍捕到案。

全案詢後依涉詐欺和組織犯罪防制條例送辦，陳男、黃男和蔡男都裁定羈押禁見。（編輯：方沛清）1110428